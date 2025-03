Sei Nazioni 2025: Francia campione! Battuta la Scozia

Si è concluso il Sei Nazioni 2025 e allo Stade de France di Parigi a mettere il sigillo sul torneo si sono sfidati i padroni di casa della Francia e la Scozia. Bleus che con la vittoria con bonus dell’Inghilterra sapevano di dover vincere per conquistare il titolo, mentre i britannici erano già fuori dai giochi.

Parte in attacco la squadra di Galthiè e dopo 4’ un fallo della Scozia manda Ramos sulla piazzola per il 3-0 iniziale. Trova la prima azione d’attacco la Scozia, ma perde palla dopo un lungo possesso, anche se anche i francesi commettono in avanti e nulla di fatto. All’11’ fallo di Jamie Ritchie e cartellino giallo per lo scozzese. E così spinge forte la Francia e al 18’ è Yoram Moefana a sfondare e schiacciare per il 10-0. Al 21’, però, fallo di reazione di Peato Mauvaka e cartellino giallo che lascia la Francia momentaneamente in 14 e Russell accorcia dalla piazzola.

Nonostante l’inferiorità continua a spingere la squadra di casa, conquista un fallo e Ramos allunga dalla piazzola per il 13-3. Al 29’ grande azione della Scozia, assist di Russell per Darcy Graham che si infila e segna la meta del 13-10. Partita molto nervosa e al 36’ arriva il placcaggio alto di Jean-Baptiste Gros e terzo cartellino giallo del primo tempo, con Russell che pareggia il risultato sul 13-13. Prima dell’intervallo altro fallo, questa volta degli ospiti, e Ramos va sull apiazzola per il 16-13. A tempo scaduto colpaccio della Scozia, che va inmeta con una fiammata di Tom Jordan che però viene annullata a Francia che resta a +3.

A inizio ripresa ennesima follia di Finn Russell, che cerca un offload impossibile, palla rubata dalla Francia che si invola con il solito Louis Bielle-Biarrey che segna (e ha segnato in ogni match del torneo) per il 23-13. Prova a restare in partita la Scozia, che al 50’ trova una punizione e Russell accorcia sul 23-16. Ma è solo un momento, perché la Francia ora vuole chiudere il discorso e al 57’ arriva la meta di Thomas Ramos che riceve da solo e schiaccia il 30-16.

Arriva anche la meta del bonus al 62’, quando al largo è Moefana a sfondare e segnare il 35-16. Vince il Sei Nazioni 2025 la Francia, che chiude la classifica con 21 punti, superando l’Inghilterra, seconda con 20 punti, mentre il podio è chiuso dall’Irlanda con 19. Al quarto posto c’è la Scozia, con 11 punti, mentre quinta chiude l’Italia con 5 punti e il Galles con 3.

FRANCIA – SCOZIA 35-16

Francia: 15 Thomas Ramos, 14 Damian Penaud, 13 Gael Fickou, 12 Yoram Moefana, 11 Louis Bielle-Biarrey, 10 Romain Ntamack, 9 Maxime Lucu, 8 Gregory Alldritt, 7 Paul Boudehent, 6 Francois Cros, 5 Mickael Guillard, 4 Thibaud Flament, 3 Uini Atonio 2, Peato Mauvaka, 1 Jean-Baptiste Gros

In panchina: 16 Julien Marchand, 17 Cyrill Baille, 18 Dorian Aldegheri, 19 Hugo Auradou, 20 Emmanuel Meafou, 21 Oscar Jegou, 22 Antony Jelonch, 23 Nolann le Garrec

Scozia: 15 Blair Kinghorn, 14 Darcy Graham, 13 Huw Jones, 12 Tom Jordan, 11 Duhan van der Merwe, 10 Finn Russell, 9 Ben White, 8 Matt Fagerson, 7 Rory Darge, 6 Jamie Ritchie, 5 Grant Gilchrist, 4 Gregor Brown, 3 Zander Fagerson, 2 Dave Cherry, 1 Pierre Schoeman

In panchina: 16 Ewan Ashman, 17 Rory Sutherland, 18 Will Hurd, 19 Jonny Gray, 20 Marshall Sykes, 21 Ben Muncaster, 22 Jamie Dobie, 23 Stafford McDowall

Marcatori: 4’ cp. Ramos, 18’ m. Moefana tr. Ramos, 21’ cp. Russell, 26’ cp. Ramos, 29’ m. Graham tr. Russell, 36’ cp. Russell, 39’ cp. Ramos, 43’ m. Bielle-Biarrey tr. Ramos, 50’ cp. Russell, 57’ m. Ramos tr. Ramos, 62’ m. Moefana