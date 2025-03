Sci freestyle, Kingsbury vince i Mondiali nelle dual moguls. Festa anche per Kauf

In Engadina (Svizzera) si sono disputate le gare di dual moguls valide per i Mondiali 2025 di sci freestyle. Il canadese Mikael Kingsbury si è imposto nella gara maschile, riuscendo ad avere la meglio nel testa a testa finale contro il giapponese Ikuma Horishima che lo aveva battuto due giorni fa nelle moguls.

L’icona indiscussa delle gobbe ha conquistato il quinto titolo iridato nella specialità, il quarto consecutivo. Medaglia di bronzo al collo dell’australiano Matt Graham, che ha regolato lo svedese Filip Gravenfors nella finale per il terzo posto. La gara ha chiuso il ricco programma odierno aperto da slopestyle e skicross in terra elvetica.

Sul fronte femminile, invece, Jaelin Kauf ha trionfato di forza battendo la connazionale Tess Johnson in finale. La statunitense ha difeso il titolo conquistato due anni fa a Bakuriani, il terzo considerando anche quello del 2019 a Park City per l’argento olimpico di Pechino 2022. Terzo posto per la kazaka Anastassiya Gorodko, che ha avuto la meglio nei confronti dell’altra americana Kylie Kariotis.