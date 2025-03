Sci freestyle, Kingsbury e Kauf si prendono anche la Coppa del Mondo di dual moguls

Mikael Kingsbury e Jaelin Kauf fanno piazza pulita, vincendo anche la Coppa del Mondo di dual moguls e conquistando anche la Sfera di Cristallo nella classifica overall. Un trionfo totale quello del canadese e della statunitense, maturato grazie a quanto avvenuto quest’oggi in quel di Livigno, località che ha ospitato l’ultimo appuntamento della rassegna itinerante, nonché test event per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Kingsbury nello specifico ha battuto il diretto rivale Ikuma Horishima rendendosi artefice di una grande big final, terminata con il punteggio di 20 a 15. Al terzo posto si è invece accomodato lo svedese Flip Gravenfors che, in small final, ha regolato per 23 a 13 lo statunitense Dylan Walczyk.

Kauf, già con la vittoria in tasca, si è invece accontentata dal posto d’onore, cedendo il passo all’australiana Charlotte Wilson, passata per 18-13. Sul gradino più basso del podio si è invece accomodata Perrine Laffont con 25 punti, contro i 2 della diretta rivale Anastassiya Gorodko.

Kingsbury ha così chiuso i giochi con 544 punti arginando ampiamente il nipponico, secondo a 440, e Gravenfors, terzo con 365. Nell’overall il nordamericano ha invece toccato quota 1299, contro 1038 e 647 degli avversari citati.

L’americana ha terminato invece la rassegna con 660 scavando un solco profondo su Laffont, seconda con 440, e su Rino Yanagimoto, terza a 385. Le prime due atlete si sono quindi posizionate prima e seconda nell’overall, raccogliendo 1336 e 1090. Terza posizione invece per Tess Johnson con 683.