Moguls: Kingsbury festeggia la Coppa del Mondo con un 2° posto a Livigno, Kauf vince tra le donne

A Mikael Kingsbury basta un secondo posto. Il fenomeno canadese ha dovuto cedere il passo al solo Ikuma Horishima in occasione dell’ultima tappa della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci freestyle, specialità moguls, andata in scena quest’oggi sulla neve di Livigno in quello che è stato un test event ufficiale per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Il nordamericano ha così messo le mani ufficialmente sull’ennesima sfera di cristallo della carriera, già ottenuta aritmeticamente lo scorso weekend.

Ottima la prestazione del nativo di Sainte-Agathe-des-Monts, il quale ha ottenuto complessivamente 82.90, due lunghezze in meno del collega nipponico, unico del lotto ad aver scavalcato quota 85 fermandosi a 85.37. Terzo posto invece per lo statunitense Charlie Mickel con 80.14 davanti al connazionale Nick Page (79.16).

In campo femminile trionfo per la grande protagonista di questa stagione, l’americana Jaelin Kauf, capace di vincere la Coppa del Mondo superando in volata la diretta rivale Perrine Laffont. 81.21 il punteggio conquistata dall’atleta a stelle e strisce, contro i 77.07 della transalpina. Tess Johnson ha invece occupato il gradino più basso del podio con 74.94, precedendo Maia Schwinghammer, quarta con 73.81.

In classifica generale, Kingsbury chiude i giochi con il punteggio totale di 755 rifilando uno scarto importante ad Hiroshima, secondo a 598. Più staccato Nick Page con 344. In campo femminile Kauf la spunta di un’incollatura, raggiungendo 676 e beffando Laffont, seconda con 650. Lontana Schwinghammer, terza con 456.