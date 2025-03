Sci freestyle, Guangpu Qi e Laura Peel conquistano la Coppa del Mondo. Spettacolo finale a Livigno

A Livigno è andata in scena la settima e ultima tappa della Coppa del Mondo di aerials, disciplina dello sci freestyle. Nella località che tra meno di un anno ospiterà le gare di questa specialità alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si sono assegnate le Sfere di Cristallo, con un finale davvero palpitante.

Lo svizzero Noe Roth ha vinto la gara odierna con 130.05 punti davanti al cinese Jiaxu Sun (113.75) e al connazionale Pirmin Werner (113.00), issandosi così a quota 400 punti in classifica generale. Il cinese Guangpu Qi è incappato in una giornata negativa e si è fermato al sedicesimo posto (80.97), chiudendo anch’egli la stagione con 400 punti all’attivo. Il trofeo è stato assegnato per il maggior numero di successi ed è finito nelle mani dell’asiatico, che si è imposto in due occasioni contro l’unica affermazione dell’elvetico.

Il Campione Olimpico di Pechino 2022 ha messo le mani sulla Coppa del Mondo per la quarta volta in carriera dopo le gioie del 2011, 2017, 2024. Laura Peel è invece stata impeccabile: ha vinto la quarta gara stagionale con il riscontro di 112.90 punti e ha alzato al cielo la Sfera di Cristallo. La 35enne australiana, due volte Campionessa del Mondo, ha dettato legge per la terza volta (2020 e 2021 i precedenti), con ampio margine nei confronti della cinese Mengtao Xu (oggi seconda con 105.17). Il podio di giornata è stato completato dall’altra cinese Meiting Chen (91.44).