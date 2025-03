Sci di fondo oggi in tv, Team Sprint Lahti 2025: orari, programma, streaming, startlist

Penultima prova dello sci di fondo internazionale in scena a Lahti: la Coppa del Mondo disputa la sua ultima team sprint, quella che in Finlandia vedrà battagliare 35 coppie al maschile e 23 al femminile secondo il format che ha trovato una sua stabilità.

L’Italia schiera tre coppie, due tra gli uomini e una tra le donne. In un caso, Federico Pellegrino e Davide Graz saranno i protagonisti principali, mentre per quel che concerne l’altra accoppiata si punta su Martino Carollo e Michael Hellweger. Tra le donne, invece, pressoché inevitabile l’accoppiata Caterina Ganz-Federica Cassol, con quest’ultima che è la nota positiva della stagione.

La team sprint di Coppa del Mondo di sci di fondo a Lahti si disputerà oggi. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Eurosport 2 (fasi finali) e in diretta streaming su Discovery+ (integrale), SkyGo e DAZN. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO LAHTI 2025 OGGI

Sabato 22 marzo

Ore 10:40 Qualificazioni Team Sprint tl – Diretta streaming su Discovery+

Ore 12:40 Finali Team Sprint tl – Diretta tv su Eurosport 2

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO LAHTI 2025: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 2 (fase finale)

Diretta streaming: Discovery+ (integrale), SkyGo e DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport

STARTLIST

UOMINI

1 USA I

1-1 r OGDEN Ben

1-2 b SCHUMACHER Gus

2 ITALIA I

2-1 r GRAZ Davide

2-2 b PELLEGRINO Federico

3 NORVEGIA I

3-1 r NORTHUG Even

3-2 b KLAEBO Johannes Hoesflot

4 SVIZZERA I

4-1 r RIEBLI Janik

4-2 b GROND Valerio

5 SVEZIA I

5-1 r SKOGLUND Måns

5-2 b ANGER Edvin

6 FRANCIA I

6-1 r JOUVE Richard

6-2 b CHAPPAZ Jules

7 ITALIA II

7-1 r CAROLLO Martino

7-2 b HELLWEGER Michael

8 FRANCIA II

8-1 r JAY Renaud

8-2 b CHANAVAT Lucas

9 CECHIA I

9-1 r TUZ Jiri

9-2 b NOVAK Michal

10 NORVEGIA II

10-1 r VIKE Oskar Opstad

10-2 b JENSSEN Matz William

11 FINLANDIA I

11-1 r MAKI Joni

11-2 b VUORINEN Lauri

12 USA II

12-1 r BOLGER Kevin

12-2 b SCHOONMAKER Jc

13 CECHIA II

13-1 r SELLER Ludek

13-2 b CERNY Ondrej

14 GERMANIA

14-1 r KECK Elias

14-2 b STOELBEN Jan

15 AUSTRIA

15-1 r MRKONJIC Lukas

15-2 b MOSER Benjamin

16 GRAN BRETAGNA

16-1 r YOUNG Andrew

16-2 b CLUGNET James

17 FINLANDIA II

17-1 r LIEKARI Emil

17-2 b AHONEN Olli

18 SVEZIA II

18-1 r DANIELSSON Emil

18-2 b ERSSON George

19 SLOVENIA I

19-1 r CRV Vili

19-2 b SIMENC Miha

20 CANADA II

20-1 r STEPHEN Thomas

20-2 b MASSON Sasha

21 CANADA I

21-1 r McKEEVER Xavier

21-2 b GRALL-JOHNSON Pierre

22 FIS II

22-1 r GRIMMECKE Jannis (GER)

22-2 b FOETTINGER Michael (AUT)

23 SVIZZERA II

23-1 r NAEFF Noe

23-2 b ALDER Roman

24 ESTONIA

24-1 r HIMMA Martin

24-2 b KIVIL Ralf

25 SLOVENIA II

25-1 r GROS Anze

25-2 b STERN Nejc

26 AUSTRALIA

26-1 r VIK Lars Young

26-2 b de CAMPO Seve

27 POLONIA

27-1 r STAREGA Maciej

27-2 b GAZUREK Lukasz

28 SPAGNA

28-1 r PUEYO Jaume

28-2 b COLELL PANTEBRE Marc

29 LETTONIA

29-1 r SAULITIS Niks

29-2 b VIGANTS Raimo

30 UCRAINA

30-1 r LISOHOR Oleksandr

30-2 b MUHOTINOV Denys

31 CINA

31-1 r KUERBANJIANG Wuerkaixi

31-2 b WANG Qiang

32 POLONIA II

32-1 r BURY Kamil

32-2 b BUGARA Robert

33 COREA DEL SUD

33-1 r BYUN Ji-Yeong

33-2 b LEE Joon-Seo

34 FIS I

34-1 r SELLES GASCH Bernat (ESP)

34-2 b SVAUKSTS Silvestrs (LAT)

35 UNGHERIA

35-1 r KONYA Adam

35-2 b BUKI Adam

DONNE

1 FINLANDIA I

1-1 r KAHARA Jasmin

1-2 b JOENSUU Jasmi

2 SVEZIA I

2-1 r HAGSTROEM Johanna

2-2 b DAHLQVIST Maja

3 GERMANIA I

3-1 r GIMMLER Laura

3-2 b RYDZEK Coletta

4 SVEZIA II

4-1 r LUNDGREN Moa

4-2 b ILAR Moa

5 SVIZZERA I

5-1 r WEBER Anja

5-2 b FAEHNDRICH Nadine

6 NORVEGIA I

6-1 r MYHRVOLD Mathilde

6-2 b SKISTAD Kristine Stavaas

7 ITALIA

7-1 r GANZ Caterina

7-2 b CASSOL Federica

8 NORVEGIA II

8-1 r MYHRE Julie

8-2 b JOHNSEN Elena Rise

9 CANADA II

9-1 r STEWART-JONES Katherine

9-2 b MACKIE Alison

10 FRANCIA II

10-1 r PIERREL Julie

10-2 b GAL Melissa

11 CANADA I

11-1 r GAGNON Liliane

11-2 b SCHMIDT Sonjaa

12 GERMANIA II

12-1 r KREHL Sofie

12-2 b VEIT Verena

13 CECHIA

13-1 r HAVLICKOVA Barbora

13-2 b ANTOSOVA Barbora

14 SVIZZERA II

14-1 r FISCHER Lea

14-2 b MEIER Alina

15 FIS I

15-1 r del RIO Gina (AND)

15-2 b SCHERZ Magdalena (AUT)

16 ESTONIA I

16-1 r KAASIKU Kaidy

16-2 b PULLES Mariel Merlii

17 ESTONIA II

17-1 r KAASIKU Keidy

17-2 b TUUL Teesi

18 FINLANDIA II

18-1 r NIEMELA Hilla

18-2 b LYLYNPERA Katri

19 FRANCIA I

19-1 r QUINTIN Lena

19-2 b PIGNOT France

20 USA

20-1 r SMITH Sammy

20-2 b OLDHAM Kate

21 COREA DEL SUD

21-1 r LEE Eui Jin

21-2 b HAN Dasom

22 POLONIA

22-1 r SKINDER Monika

22-2 b KOLODZIEJ Aleksandra

23 CINA

23-1 r CHEN Lingshuang

23-2 b YILAMUJIANG Dinigeer