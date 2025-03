Sci alpino, si chiude con le finali di Sun Valley: programma, orari, tv, streaming

Dopo aver mandato in archivio i fine settimana di Hafjell e quello quanto mai complicato per colpa del meteo di La Thuile, la Coppa del Mondo di sci alpino 2025 si rimbocca le maniche in vista dell’ultimo appuntamento della stagione. Ci attendono, infatti, le attesissime Finali che si disputeranno a Sun Valley (Idaho, Stati Uniti) per un calendario di gare davvero ricco.

Il programma inizierà nelle giornate di giovedì 20 e venerdì 21 marzo con le due prove delle discese che si disputeranno effettivamente nella giornata di sabato 22 marzo alle ore 18.00 per quanto riguarda quella maschile e 19.30 per quella femminile. Domenica 23 marzo, quindi, sarà la volta dei superG. Alle ore 18.00 quello femminile, alle ore 19.30 quello maschile.

Da martedì 25 marzo, invece, prenderanno il via le gare tecniche. Si inizierà con il gigante femminile (ore 16.30 e 19.00), quindi toccherà a quello maschile (26 marzo al medesimo orario). Si chiuderà, quindi, nella giornata di giovedì 27 marzo con i due slalom. Quello femminile vedrà la prima manche alle ore 16.00 e la seconda alle ore 19.00. Quello maschile, invece, ore 17.00 e 20.00.

Come seguire l’evento in tv? Le gare delle Finali di Coppa del Mondo saranno visibili su Eurosport e Raisport. I canali saranno scelti in base alla programmazione coinvolgendo anche Rai2. Non ci sarà copertura, invece, per le prove della discesa. In streaming si potrà seguire su discovery+, DAZN, NOW e SkyGO. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta di ogni manche o gara.

PROGRAMMA FINALI COPPA DEL MONDO 2025 (orari italiani)

Giovedì 20 marzo

Ore 18.00 Prima prova discesa maschile

Ore 19.30 Prima prova discesa femminile

Venerdì 21 marzo

Ore 18.00 Seconda prova discesa femminile

Ore 19.30 Seconda prova discesa maschile

Sabato 22 marzo

Ore 18.00 discesa maschile

Ore 19.30 discesa femminile

Domenica 23 marzo

Ore 18.00 superG femminile

Ore 19.30 superG maschile

Martedì 25 marzo

Ore 16.30 prima manche gigante femminile

Ore 19.00 seconda manche gigante femminile

Mercoledì 26 marzo

Giovedì 27 marzo

Ore 16.00 prima manche slalom femminile

Ore 17.00 prima manche slalom maschile

Ore 19.00 seconda manche slalom femminile

Ore 20.00 seconda manche slalom maschile