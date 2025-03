Sci alpino, Luca De Aliprandini: “Unico italiano alle finali, mi dispiace. Top-10 in classifica: sono soddisfatto”

Luca De Aliprandini ha concluso al nono posto il gigante di Sun Valley, località statunitense che ospita le finali della Coppa del Mondo di sci alpino. L’azzurro aveva terminato la prima manche in settima posizione, poi nella seconda è retrocesso di un paio di piazze ma è comunque riuscito a conservare la top-10 ed è decimo nella classifica finale di specialità con 237 punti.

Il nostro portacolori ha chiuso con un ritardo di 2.09 dallo svizzero Loic Meillard, che si è confermato in un impeccabile stato di forma ed è riuscito a imporsi di forza davanti al connazionale Marco Odermatt, che ha alzato al cielo la Sfera di Cristallo di specialità dopo essersi già aggiudicato la generale, quella di discesa libera e quella di superG.

Luca De Aliprandini ha analizzato la propria prestazione attraverso i canali federali: “È stata la miglior stagione della mia carriera, e sono molto migliorato in condizioni difficili, come oggi. Chiudo con una top ten nella gara di oggi e con il decimo posto nella classifica di specialità, il bellissimo podio di Adelboden, per cui posso ritenermi soddisfatto. Mi dispiace essere l’unico italiano in gara, ma sono sicuro che i miei compagni di squadra hanno sempre messo il massimo in ogni gara e ne raccoglieranno i risultati in futuro”.