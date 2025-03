Meillard vince anche il gigante di Sun Valley. Doppietta svizzera con Odermatt, nono De Aliprandini

Loic Meillard prosegue il suo finale di stagione da sogno, centrando la terza vittoria consecutiva, la settima della carriera in Coppa del Mondo. Dopo la doppietta ad Hafjell, lo svizzero si prende anche l’ultimo gigante a Sun Valley, dominando ancora una volta. Una supremazia schiacciante quella dell’elvetico, che ha inflitto praticamente un secondo di distacco a tutti gli avversari. Sicuramente il miglior avvicinamento possibile allo slalom di domani, dove battaglierà con Henrik Kristoffersen per la coppa di specialità.

In una stagione dominata dalla Svizzera, non poteva che esserci l’ennesima doppietta, con Marco Odermatt che ha saputo rimontare quattro posizioni nella seconda manche, concludendo alle spalle del connazionale, ma con un distacco di 98 centesimi. Il podio è completato proprio dal norvegese Henrik Kristoffersen (+1.14), che è pronto al duello tra i rapid gates con Meillard, sapendo di presentarsi comunque da leader della classifica.

Scivola giù dal podio, invece, il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen, che conclude in quarta posizione a 1.33 dal vincitore. Quinto posto per l’austriaco Stefan Brennsteiner (+1.39) davanti allo sloveno Zan Kranjec (+2.01) e al norvegese Timon Haugan (+2.96). Luca De Aliprandini conclude la sua stagione con un nono posto a 2.09, risultando l’unico azzurro veramente competitivo e costante in gigante. Completa la Top-10 il tedesco Anton Grammel (+2.36).

Marco Odermatt aveva vinto con larghissimo anticipo la coppa di specialità e conclude la sua stagione con 580 punti. Secondo Kristoffersen (454) e terzo Meillard (434). Odermatt si è già portato a casa anche la Coppa del Mondo generale con 1721 punti, mentre domani ci sarà anche la sfida per il secondo posto visto che Kristoffersen è a quota 1066 punti contro i 1031 di Meillard.