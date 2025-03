Sci alpino, l’Italia può vincere la classifica per nazioni femminile! Serve difendersi dalla Svizzera in slalom

L’Italia svetta in testa alla classifica della classifica per Nazioni nella Coppa del Mondo di sci alpino femminile quando manca soltanto una gara al termine della stagione. Il Bel Paese ha conquistato 4.256 punti nel corso dell’inverno e si presenterà con 232 lunghezze di vantaggio sulla Svizzera allo slalom che chiuderà questa annata agonistica, in programma giovedì 27 marzo sulle nevi statunitensi di Sun Valley.

Serve davvero un ultimo sforzo per alzare al cielo il sempre prestigioso trofeo, che le azzurre hanno già festeggiato nel 2017 e nel 2020. Per completare la missione occorrerà difendersi tra gli avversi pali stretti, ma davvero l’apoteosi è a un passo: le elvetiche hanno soltanto una possibilità per scavalcare la nostra Nazionale e conquistare il titolo, ma servirebbe davvero un incrocio che appare molto difficile alla vigilia dell’appuntamento conclusivo in terra americana.

Allo slalom conclusivo parteciperanno Camille Rast, Wendy Holdener e Melanie Meillard, rispettivamente seconda, quarta e nona nella classifica di specialità. Le elvetiche dovrebbero monopolizzare il podio e contestualmente né Martina Peterlini né Lara Della Mea dovrebbero rientrare in top-15.

In questo caso la Svizzera incamererebbe 240 punti e opererebbe il sorpasso all’ultima curva, con qualsiasi altro piazzamento non riuscirebbero nell’impresa. In caso di podio monopolizzato dalle rossocrociate, servirebbe che almeno un’azzurra rientrasse in zona punti, nelle finali riservata alle migliori 15: la quindicesima porterebbe a casa 16 punti e tanto basterebbe all’Italia per fare festa.

Ad avere contribuito in maniera importante a questo bottino sono state soprattutto Federica Brignone (1.594 punti per la vincitrice della Coppa del Mondo generale, di discesa e di gigante) e Sofia Goggia (931 punti per la terza classifica nella graduatoria overall), supportate da Laura Pirovano (404), Marta Bassino (358) ed Elena Curtoni (330).

Da non sottovalutare anche i riscontri di Roberta Melesi (122), Lara Della Mea (93), Martina Peterlini (84), Nicol Delago (73), Asja Zenere (70), Nadia Delago (55), Marta Rossetti (47), Giorgia Collomb (45). A referto anche Ilaria Ghisalberti (26), Beatrice Sola (10), Vicky Bernardi (9), Emilia Mondinelli (4) e Sara Thaler (1).

CLASSIFICA COPPA DEL MONDO PER NAZIONI

1. Italia 4.256

2. Svizzera 4.024

3. Austria 3.425

4. USA 2.764

5. Svezia 1.538

6. Norvegia 1.331

7. Germania 1.246

8. Croazia 816

9. Slovenia 794

10. Francia 772