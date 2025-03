Sci alpino, il comparto maschile torna da Kranjska Gora con la prova di Vinatzer in slalom e poco altro…

Va ufficialmente in archivio il fine settimana di Kranjska Gora (Slovenia) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2024-2025. Sulla splendida pista denominata “Podkoren” sono andate in scena due prove tecniche che, purtroppo, hanno regalato ben poche soddisfazioni ai colori azzurri.

Sabato il programma ha preso il via con il canonico gigante che ha visto una pagina opaca della stagione dei nostri portacolori. La gara ha visto il successo di Henrik Kristoffersen davanti a Lucas Pinheiro Braathen e Marco Odermatt, mentre il migliore degli azzurri è Filippo Della Vita che ha concluso in 18a posizione con Luca De Aliprandini che è uscito di scena nel corso della seconda manche. Gli altri? Non pervenuti per l’ennesima volta.

Anche nello slalom disputato ieri l’Italia ha visto pochi sorrisi. Uno c’è stato, però. Stiamo parlando di Alex Vinatzer che ha saputo chiudere in ottava posizione nel successo-bis di Henrik Kristoffersen (questa volta davanti a Timon Haugan e Manuel Feller) dopo aver concluso in 14a posizione a metà gara. Gli azzurri giunti alla seconda manche erano due, con Stefano Gross che ha concluso in 18a posizione. Per il resto, anche in questo caso, nessun altro guizzo per i nostri alfieri.

Gigante o slalom la storia non cambia: la squadra italiana prosegue nelle sue difficoltà. La sensazione è che, se non ci saranno cambiamenti particolari, dovremo attendere ancora qualche “zampata” qua e là. Manca continuità di risultati, anche tra una manche e l’altra e la capacità di estrarre il massimo al momento giusto.