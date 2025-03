Rimonta da urlo per Kristoffersen nello slalom di Kranjska Gora. Risale anche Vinatzer

Henrik Kristoffersen concede il bis a Kranjska Gora e trionfa anche in slalom. Dopo il successo di ieri in gigante, il norvegese si prende il successo anche tra i rapid gates, conquistando il successo numero 33 della carriera in Coppa del Mondo. Una vittoria arrivata con una pazzesca rimonta nella seconda manche, dopo che aveva concluso al quinto posto a metà gara. Con questo successo il norvegese consolida ulteriormente il suo pettorale rosso da leader della classifica di specialità.

Grande festa per la Norvegia, che piazza la doppietta sul podio con il secondo posto di Timon Haugan, che ha accusato un ritardo di 17 centesimi dal connazionale. Fa un balzo sul podio anche l’austriaco Manuel Feller (+0.23), che recupera tre posizioni rispetto alla prima manche.

Grande delusione per lo svizzero Loic Meillard, leader a metà gara ed invece solamente quarto (+0.24) ad un solo centesimo dal podio. In quinta posizione c’è un altro svizzero, Tanguy Nef (+0.36), che anche lui scende dal podio virtuale di metà gara. Una super rimonta anche quella del francese Victor Muffat-Jeandet (+0.47), che risale ben venti posizioni nella seconda manche. Settimo l’austriaco Fabio Gstrein (+0.58) davanti al norvegese Atle Lie McGrath (+0.82).

Recupera cinque posizioni Alex Vinatzer, che si riscatta dopo la brutta prestazione di ieri in gigante. L’altoatesino è nono al traguardo a 94 centesimi dal vincitore e davanti al francese Clement Noel, che è solamente decimo a 99 centesimi da Kristoffersen. Diciottesimo l’altro azzurro presente in seconda manche, Stefano Gross (+1.46), che purtroppo ha perso sei posizioni rispetto a metà gara.

Nella classifica di slalom c’è l’allungo di Kristoffersen, che comanda con 567 punti contro i 490 di Clement Noel e i 465 di Meillard. In quella generale, invece, Odermatt comanda agevolmente con 1306 punti contro i 946 di Kristoffersen.