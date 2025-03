Sci alpino, il 30 marzo la 2a edizione dell’Elly Fanchini Day

La seconda edizione dell’Elly Fanchini Day andrà in scena domenica 30 marzo a Ponte di Legno / Tonale, con una gara di slalom gigante, non competitiva, per tutte le età, in ricordo di Elena Fanchini, venuta a mancare l’8 febbraio 2023.

L’evento è stato voluto ed organizzato dalle sorelle di Elena Fanchini, Nadia e Sabrina: il ricavato della giornata, al netto delle spese, sarà devoluto ad AIRC. Dopo la gara si terranno le premiazioni e l’estrazione della lotteria, che mette in palio numerosi premi.

Inoltre, saranno all’asta sul sito di Charity Stars i cimeli degli atleti della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino, oltre ad alcuni lotti riguardanti i Mondiali 2025 di Saalbach. Le iscrizioni all’Elly Fanchini Day si sono aperte quest’oggi alle ore 12.00.