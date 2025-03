Pagelle superG Kvitfjell 2025: Paris firma la doppietta, sorpresa Zabystran. Deludono gli svizzeri

PAGELLE SUPER-G MASCHILE KVITFJELL 2025

Dominik Paris 10: il secondo capolavoro in tre giorni. Dopo la discesa, l’azzurro si ripete anche in superG, cogliendo che ha una vittoria anche speciale, visto che in questo modo l’azzurro ha raggiunto una leggenda come Gustavo Thoeni come numero di successi in Coppa del Mondo (24). Adesso c’è un ultimo obiettivo ed è quello di provare a salire sul podio della classifica di specialità.

James Crawford e Miha Hrobat 7,5: lasciare giù dal podio gli svizzeri è già una clamorosa impresa in questa stagione. Il canadese chiude alle spalle (secondo podio in carriera nella specialità), lo sloveno è terzo, beffando di un centesimo Marco Odermatt e centrando il suo primo podio in superG.

Jan Zabystran 7: una giornata che il 27enne ceco difficilmente scorderà. La prima Top-10 della carriera, arrivata grazie ad una fantastica prestazione con il pettorale numero 27, inserendosi in ottava posizione e comunque a meno di due decimi dal podio.

Marco Odermatt 6: una tre giorni senza vittorie è certamente una grande novità per il campione svizzero. La coppa di superG era già al sicuro e oggi è arrivata la sicurezza, ma è una debole consolazione per l’elvetico.

Alexis Monney, Stefan Rogentin e Franjo Von Allmen 5,5: una rarità dare un’insufficienza agli svizzeri nelle gare veloci in questa stagione, ma certamente oggi lo squadrone elvetico esce sconfitto. Nessuno di loro sul podio, con addirittura Von Allmen fuori dai primi dieci. Una piccola debacle.