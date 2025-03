Sci alpino, Coppa del Mondo Kvitfjell 2025: orari, tv, streaming. In programma 2 discese maschili e 1 superG

La Coppa del Mondo di sci alpino sarà nuovamente protagonista a Kvitfjell, in Norvegia. Messo alle spalle il week end della velocità per le donne, saranno gli uomini-jet a competere nel fine-settimana dal 7 al 9 marzo, potendo sfruttare anche due prove cronometrate di discesa, previste il 5 e 6 del mese citato.

Sull’Olympiabakken ci si aspetta grande spettacolo e la domanda è la seguente: chi riuscirà a porre un freno ai “maestri” svizzeri? La compagine rossocrociata è stata impressionante nel proprio incedere in discesa e superG e i tanti interpreti che si sono alternati, non solo il fenomenale Marco Odermatt, stanno a certificare la straordinaria profondità della compagine elvetica.

La formazione tricolore proverà a rappresentare una sorta di partito d’opposizione. Dominik Paris sembra essere uscito dai Mondiali di Saalbach piuttosto in forma e su un pendio come quello norvegese potrebbe far valere le sue grandi qualità di scivolatore, nei tratti in cui bisognerà lasciarli andare. Fari puntati, logicamente, anche su Mattia Casse.

La tappa di Coppa del Mondo di sci alpino a Kvitfjell (Norvegia), in programma dal 7 al 9 marzo, sarà trasmessa in diretta televisiva da RaiSport HD ed Eurosport1 HD; in streaming su RaiPlay, Discovery+, SkyGo, NOW e da DAZN. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali dell’intero schedule dell’appuntamento sulle nevi scandinave.

COPPA DEL MONDO SCI ALPINO KVITFJELL 2025

Mercoledì 5 marzo

Orario da stabilire prima prova cronometrata di discesa

Giovedì 6 marzo

Orario da stabilire seconda prova cronometrata di discesa

Venerdì 7 marzo

Ore 10.30 discesa maschile – Diretta tv su RaiSport HD, Eurosport1 HD

Sabato 8 marzo

Ore 10.30 discesa maschile – Diretta tv su RaiSport HD, Eurosport1 HD

Domenica 9 marzo

Ore 10.30 superG maschile – Diretta tv su RaiSport HD, Eurosport1 HD

