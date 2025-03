Mondiali sci alpino juniores oggi in tv: startlist gigante femminile, orari, streaming, italiane in gara

Proseguono i Mondiali Juniores di sci alpino a Tarvisio. Da oggi vengono assegnate le medaglie nelle specialità tecniche e si comincia dal gigante femminile. L’Italia schiera ben sei atlete al via: Ambra Pomare, Giorgia Collomb, Tatum Bieler, Giulia Valleriani, Camilla Vanni, Ludovica Righi.

Una medaglia in gigante femminile che manca ai colori azzurri addirittura dal 2017, quando ad Are fu Laura Pirovano a vincere l’oro, battendo le austriache Katharina Liensberger e Chiara Mair. Da quel momento nessuna azzurra è più riuscita a salire su uno dei tre gradini del podio.

C’è grande attesa soprattutto per Giorgia Collomb, una delle giovani più promettenti dello sci italiano e che ha saputo conquistare punti in gigante in Coppa del Mondo.

I Mondiali di sci alpino giovanili, in programma dal 27 febbraio al 6 marzo sulle nevi di Tarvisio, saranno trasmessi in diretta streaming sul canale FIS TV. OA Sport vi darà conto di quanto accadrà attraverso le DIRETTA LIVE testuali delle varie gare che si terranno.

CALENDARIO GIGANTE FEMMINILE MONDIALI JUNIORES SCI ALPINO 2025

Lunedì 3 Marzo

Ore 9.30 Prima manche gigante femminile – Diretta streaming FIS TV

Ore 13.00 Seconda manche gigante femminile – Diretta streaming FIS TV

PROGRAMMA GIGANTE FEMMINILE MONDIALI SCI ALPINO GIOVANILI 2025: COME SEGUIRE LE GARE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: differita Rai Sport HD alle 23.00

Diretta streaming: FIS TV

Diretta live testuale: OA Sport

GIGANTE FEMMINILE MONDIALI SCI ALPINO GIOVANILI 2025: LA STARTLIST

1 516813 PILLER Sue 2005 SUI Atomic

2 56669 BUERGLER Viktoria 2004 AUT Salomon

3 426486 SYLVESTER-DAVIK Madeleine 2005 NOR Atomic

4 56673 OLIVIER Victoria 2004 AUT Head

5 516753 GROB Stefanie 2004 SUI Rossignol

6 198475 BRAND June 2005 FRA Atomic

7 6537468 BOCOCK Elisabeth 2005 USA Rossignol

8 207037 ILLIG Laila 2006 GER Salomon

9 207023 FRITZ Jana 2005 GER Nordica

10 198445 CHARBONNIER Emy 2005 FRA Dynastar

11 6537254 MORITZ Liv 2004 USA Fischer

12 6296380 POMARE’ Ambra 2004 ITA Rossignol

13 6296660 BIELER Tatum 2005 ITA Rossignol

14 6296778 COLLOMB Giorgia 2006 ITA Rossignol

15 56709 RAICH Leonie 2005 AUT Fischer

16 507325 OEHLUND Cornelia 2005 SWE Head

17 507265 BACKLUND Liza 2004 SWE Head

18 56723 RIEDERER Elena 2005 AUT Fischer

19 365034 TEN RAA Gwyneth 2005 LUX Atomic

20 56744 WAROSCHITZ Maja 2006 AUT Atomic

21 56698 RINGS-WANNER Valentina 2005 AUT Rossignol

22 516774 BUFF Faye 2004 SUI Atomic

23 207083 ERTL Romy 2007 GER Head

24 6296299 VALLERIANI Giulia 2004 ITA Rossignol

25 6537255 MORITZ Kjersti 2004 USA Fischer

26 516848 ZEHNDER Shaienne 2006 SUI Rossignol

27 308378 KIRIKUBO Kizuna 2004 JPN

28 516895 ALLENBACH Dania 2007 SUI Salomon

29 426461 JACOBSEN Christina 2004 NOR Rossignol

30 516799 MATHIS Jasmin 2004 SUI Head

31 507358 NORDBERG Esther 2005 SWE Rossignol

32 6296811 VANNI Camilla 2006 ITA Head

33 507297 LANDSTROEM Moa 2005 SWE Atomic

34 435484 ZIEBA Hanna 2005 POL Atomic

35 507258 NYBERG Sophie 2004 SWE

36 6537231 GROSDIDIER Tatum 2004 USA Rossignol

37 426609 OVELAND Helene Unhjem 2008 NOR

38 6538147 GROSDIDIER Logan 2008 USA

39 198411 MEYER Garance 2004 FRA Dynastar

40 207039 REISCHL Antonia 2006 GER Head

41 25227 GARCIA LAFOZ Claudia 2004 AND

42 507481 HEDIN Astrid 2007 SWE Rossignol

43 426525 BRUSETH Sienna Grande 2006 NOR Stoeckli

44 6296779 RIGHI Ludovica 2006 ITA Head

45 6537250 KEANE Kaitlin 2004 USA

46 207084 GRANDINGER Charlotte 2007 GER

47 207110 WIES Lara-Marie 2008 GER Voelkl

48 108642 GIESBRECHT Kendra 2005 CAN Rossignol

49 185511 KANTO Aada 2005 FIN

50 355069 BECK Madeleine 2004 LIE Voelkl

51 225870 BUTLER Molly 2006 GBR Dynastar

52 185502 KOSKINEN Silja 2004 FIN

53 225868 BLYTH Maisie 2006 GBR

54 198428 CARROZ Leonie 2004 FRA

55 185518 SUNI Kia 2006 FIN

56 45497 HEAYDON Phoebe 2005 AUS

57 156182 KUDELASKOVA Katrin 2006 CZE

58 35328 BOGNI BARRY Sofia 2005 ARG

59 108679 MARTIN Estelle 2005 CAN

60 6537726 BEGUE Nicole 2006 ARG Salomon

61 198620 SIMOND Margot 2007 FRA Dynastar

62 108668 BOURGEOIS Amelie 2005 CAN Rossignol

63 960752 SALEHHUDDIN Aruwin 2004 MAS

64 156203 KOUTNA Tereza 2007 CZE

65 225846 WORDLEY Nicole 2005 GBR

66 405259 van MAREN Anouk 2008 NED

67 308628 UENO Koharu 2007 JPN

68 315259 DJUROVIC Emilija 2007 SRB

69 405220 RABOU Noa 2004 NED

70 225842 BARTLETT Honor 2005 GBR

71 565542 BOKAL Ana 2006 SLO Atomic

72 45489 BRUCE Pia 2004 AUS

73 705526 SROBOVA Katarina 2005 SVK

74 156249 HUML Lara 2008 CZE

75 415270 WATTERSON Mathilda 2007 NZL

76 565566 PRESERN Taja 2008 SLO

77 198641 CHARBOTEL Ilona 2007 FRA Rossignol

78 108666 GATCLIFFE Emma 2005 TTO

79 395027 TEDER Hanna Gret 2007 EST

80 45495 EVANS Abbey 2005 AUS

81 405236 JAGER Myrthe 2006 NED

82 225843 HOLMES Charlotte 2005 GBR

83 465171 MOLDOVAN Sofia Maria 2008 ROU

84 947028 KRYEZIU Kiana 2004 KOS

85 405249 KONIJN Anna 2007 NED

86 245090 POLANYI Lili 2004 HUN

GIGANTE FEMMINILE MONDIALI SCI ALPINO GIOVANILI 2025: ITALIANI IN GARA

