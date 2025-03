Salto con gli sci, Italia decima nella prova a coppie di Lahti. Vincono gli sloveni Lanisek e Kos

Va in archivio un weekend trionfale per la Slovenia a Lahti, sede della penultima tappa stagionale della Coppa del Mondo 2024-2025 di salto con gli sci (l’ultima del circuito femminile). Dopo la mostruosa doppietta della dominatrice Nika Prevc ed il successo di Anze Lanisek nella gara individuale maschile di ieri, quest’oggi è arrivato infatti un altro successo nel Super Team.

Il binomio sloveno composto da Lanisek e Timi Zajc si è imposto nella prova a coppie sul trampolino grande finlandese, totalizzando 813.4 punti e precedendo sul podio l’Austria di Manuel Fettner/Stefan Kraft ed il Giappone di Ren Nikaido/Ryoyu Kobayashi, rispettivamente in seconda e terza posizione a 4.1 e 10.9 punti dalla vetta dopo tre serie.

Distacchi importanti per tutte le altre formazioni, a partire dalla Germania di Raimund/Wellinger in quarta piazza a 51.3 punti dalla Slovenia. Gara discreta per l’Italia, con il tandem Alex Insam/Francesco Cecon che non ha superato il taglio dopo la seconda serie chiudendo la competizione in decima posizione assoluta subito alle spalle della Norvegia e davanti all’Estonia.