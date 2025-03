Salto con gli sci, a Planica cala il sipario sulla Coppa del Mondo 2025

Si raggiunge la conclusione della Coppa del Mondo maschile di salto con gli sci. Anche la stagione 2024-25 termina a Planica, in Slovenia, dove cala abitualmente il sipario sull’annata agonistica. Assisteremo, peraltro, alla consueta festa popolare che, ogni anno, attira migliaia di persone.

L’atmosfera da cui è avvolta la località delle Alpi Giulie a fine marzo è unica. Qualcosa di simile lo si trova solo a in Polonia, oppure nelle tappe tedesche della Tournée dei 4 trampolini, seppur con una sostanziale differenza. A Planica si respira un clima da “ultimo giorno di scuola“. Vale dunque la filosofia di vita “liberi tutti” per godersi al meglio l’ultimo atto dell’inverno.

D’altronde parliamo di un luogo di culto grazie alla presenza del titanico trampolino Letalnica bratov Gorišek, su cui il record del mondo è stato migliorato ben 28 volte tra il 1969 e il 2005. Vale la pena di ricordare che a Planica sono state raggiunge, per la prima volta nella storia, le pietre miliari dei 100 metri (15 marzo 1936, Sepp Bradl) e dei 200 metri (17 marzo 1994 con un distinguo. Andreas Goldberger raggiunse i 202, ma appoggiò le mani sulla neve. Pochi minuti dopo Toni Nieminen arrivò a 203 senza equivoci).

SALTO MASCHILE – COPPA DEL MONDO

TAPPA N°18

Luogo: Planica (Slovenia)

Impianto: Letalnica bratov Gorišek (HS240)

Competizioni ospitate: 57 {Flying Hill}

Prima gara: 26 marzo 1972 (Mondiali)

Prima gara: 14 marzo 1987 (Coppa del Mondo)

Ultima gara: 24 marzo 2024

VINCITORI ULTIMI 10 ANNI

2015 – PREVC Peter (SLO)

2015 – TEPES Jurij (SLO)

2016 – PREVC Peter (SLO)

2016 – KRANJEC Robert (SLO)

2016 – PREVC Peter (SLO)

2017 – KRAFT Stefan (AUT)

2017 – KRAFT Stefan (AUT)

2018 – STOCH Kamil (POL)

2018 – STOCH Kamil (POL)

2019 – EISENBICHLER Markus (GER)

2019 – KOBAYASHI Ryoyu (JPN)

2020 – GEIGER Karl (GER) {Oro Mondiale}

2021 – KOBAYASHI Ryoyu (JPN)

2021 – GEIGER Karl (GER)

2021 – GEIGER Karl (GER)

2022 – JELAR Ziga (SLO)

2022 – LINDVIK Marius (NOR)

2023 – KRAFT Stefan (AUT)

2023 – ZAJC Timi (SLO)

2024 – PREVC Peter (SLO)

2024 – HUBER Daniel (AUT)

UOMINI IN ATTIVITA’ GIA’ SALITI SUL PODIO

7 (3-1-3) – KRAFT Stefan [AUT]

6 (1-4-1) – AMMANN Simon [SUI]

6 (1-1-4) – EISENBICHLER Markus [GER]

5 (2-3-0) – KOBAYASHI Ryoyu [JPN]

4 (3-1-0) – GEIGER Karl [GER]

5 (0-2-3) – FORFANG Johann Andre [NOR]

3 (3-0-0) – STOCH Kamil [POL]

3 (1-0-2) – KASAI Noriaki [JPN]

3 (0-2-1) – LANISEK Anze [SLO]

3 (0-0-3) – ZYLA Piotr [POL]

2 (1-1-0) – HUBER Daniel [AUT]

2 (0-2-0) – WELLINGER Andreas [GER]

2 (0-2-0) – PREVC Domen [SLO]

1 (1-0-0) – JELAR Ziga [SLO]

1 (1-0-0) – LINDVIK Marius [NOR]

1 (1-0-0) – ZAJC Timi [SLO]

1 (0-1-0) – GRANERUD Halvor Egner [NOR]

1 (0-1-0) – SATO Yukiya [JPN]

1 (0-0-1) – ZNISZCZOL Aleksander [POL]

PODI E VITTORIE PER NAZIONE

32 (10-13-9) – SLOVENIA [All-Inclusive]

31 (12-8-11) – AUSTRIA

26 (8-8-10) – GERMANIA [All-Inclusive]

24 (5-9-10) – NORVEGIA

16 (6-7-3) – GIAPPONE

16 (6-3-7) – POLONIA

13 (6-4-3) – FINLANDIA

8 (2-5-1) – SVIZZERA

3 (1-0-2) – CECHIA [All-Inclusive]

1 (1-0-0) – SVEZIA

1 (0-0-1) – ITALIA

1 (0-0-1) – RUSSIA

PRECEDENTI ITALIANI IN ATTIVITA’

INSAM Alex

Qualificazioni superate: 6 su 7

Ingressi nei primi trenta: 4

Miglior risultato: 15° il 24 marzo 2017

BRESADOLA Giovanni

Qualificazioni superate: 2 su 3

Ingressi nei primi trenta: 3

Miglior risultato: 23° il 1 aprile 2023

CAMPREGHER Andrea

Qualificazioni superate: 0 su 1

CECON Francesco

Qualificazioni superate: 0 su 1

TEAM EVENT, ALBO D’ORO ULTIMO DECENNIO

2015 – SLOVENIA

2016 – NORVEGIA

2017 – NORVEGIA

2018 – NORVEGIA

2019 – POLONIA

2020 – NORVEGIA {Oro Mondiale}

2021 – GERMANIA

2022 – SLOVENIA

2023 – AUSTRIA

2024 – AUSTRIA