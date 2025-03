Rugby, URC 2025: i Vodacom Bulls liquidano le Zebre Parma per 63-24

Severa lezione, impartita al Loftus Versfeld di Pretoria, in Sudafrica, dai Vodacom Bulls alle Zebre Parma nel 14° turno della regular season dello United Rugby Championship 2024-2025: i padroni di casa si impongono con un nettissimo 63-24, conquistando anche il bonus offensivo, grazie alle 9 mete segnate, senza concedere punti in classifica alla franchigia ospite.

Nella prima frazione la compagine sudafricana prova subito a spaccare la partita con le mete di Petersen al 2′ e Burger al 12′, mentre le conversioni di Johannes che portano lo score sul 14-0. La risposta degli ospiti arriva con la marcatura di Trulla al 18′, trasformata da Montemauri, e col drop di Fusco al 25′ per il 14-10. I padroni di casa, però, allungano nuovamente con le mete di Jacobs al 29′ e Wessels al 34′, incamerando già prima della fine della prima frazione il bonus offensivo, ed arrivando, grazie alle conversioni di Johannes, all’intervallo in vantaggio sul 28-10.

Nella ripresa le Zebre accorciano già al 41′ con la meta di Montemauri, il quale si incarica, con successo, anche della trasformazione per il 28-17, ma i Bulls vanno nuovamente a segno con van Staden al 46′, con la conversione di Johannes per il 35-17. Al 49′ il cartellino giallo rimediato da van Heerden lascia i padroni di casa in 14 contro 15 per 10′ e così gli ospiti ne approfittano per accorciare con la meta di Di Bartolomeo al 54′, trasformata da Da Re, che porta lo score sul 35-24. I sudafricani, però, ancora in inferiorità numerica, ristabiliscono le distanze con la segnatura di Coetzee al 58′, convertita da Johannes per il 42-24. Ristabilita la parità numerica, inoltre, i Bulls dilagano: al 64′ va in meta Vorster e Johannes converte, mentre al 72′ segna Petersen e Chamberlain trasforma, infine al 74′ a marcare è Kriel, con la conversione di Chamberlain che vale il definitivo 63-24.