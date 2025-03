Quanti soldi guadagna Federica Brignone con la vittoria ad Are? Fuga totale nella classifica dei premi!

Federica Brignone ha conquistato la quarta vittoria nel giro di due settimane: dopo la pirotecnica doppietta firmata nei giganti del Sestriere e la stoccata nel superG di Kvitfjell, la fuoriclasse valdostana ha dettato legge anche nel gigante di Are. La fuoriclasse valdostana si è imposta tra le porte larghe per la quarta volta consecutiva (considerando anche il trionfo ai Mondiali di Saalbach) e ha conquistato il nono successo stagionale in Coppa del Mondo: quinta affermazione in questa specialità, a cui se ne aggiungono due in discesa libera e due in superG, a dimostrazione di una completezza rimarchevole.

La nostra portacolori, scesa con il pettorale numero 1, ha firmato il miglior tempo nella prima manche e si è poi replicata nella seconda, travolgendo l’intera concorrenza sulle nevi svedesi. L’azzurra si è lasciata alle spalle la neozelandese Alice Robinson (distaccata di addirittura 1.36 secondi) e l’albanese Lara Colturi (a 1.43). La Campionessa del Mondo di gigante ha messo le mani sulla 36ma affermazione in carriera e sull’81mo podio, avvicinando il record di Alberto Tomba (50 successi e 88 piazzamenti in top-3) e rinnovando i primati di longevità con cui sta scrivendo la storia del massimo circuito internazionale itinerante.

Il sigillo odierno ha un peso specifico enorme, perché Federica Brignone ha mosso un passo importante verso la conquista della Sfera di Cristallo: ora la nostra portacolori ha 322 punti di vantaggio in classifica generale nei confronti della svizzera Lara Gut-Behrami, che oggi non è andata oltre la nona piazza. Si tratta quasi di uno scacco matto quando al termine della stagione mancano soltanto otto gare (tre superG, due discese, due slalom, un gigante): escludendo le due prove tra i pali stretti, restano soltanto sei scontri diretti tra Brignone e l’elvetica, che è ormai prossima ad alzare bandiera bianca.

Si potrebbe fare festa già settimana prossima a La Thuile, casa della nostra portacolori. Si tratta di un enorme risultato dal punto di vista sportivo e agonistico, ma quanti soldi ha guadagnato Federica Brignone con la vittoria nel gigante di Are? Il montepremi è di 47.000 franchi svizzeri (circa 49.300 euro). Federica Brignone ha ormai ipotecato il primo posto anche nel Prize Money Ranking, ovvero la classifica stagionale dei montepremi sportivi (solo per la Coppa del Mondo), con 586.100 franchi (circa 614.700 euro), davanti alle svizzere Lara Gut-Behrami (245.190 franchi) e Camille Rast (241.000 franchi).

QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO BRIGNONE VINCENDO AD ARE?

47.000 franchi svizzeri (circa 50.000 euro).

E NEL PRIZE MONEY RANKING…

Primo posto con 586.100 franchi (circa 614.700 euro).