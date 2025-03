DUELLO ITALIANO! Federica Brignone guida il gigante di Are davanti a Sofia Goggia!

Splende l’azzurro sulla prima manche del gigante di Are. Fantastica prestazione di Federica Brignone e Sofia Goggia, che occupano rispettivamente la prima e la seconda posizione in classifica. L’Italia sogna la doppietta con le sue due fantastiche campionesse, che hanno incantato sul tracciato svedese.

Brignone ha sfruttato al meglio il pettorale numero uno su un tracciato con la partenza abbassata per il vento nella parte alta. Federica non ha fatto calcoli, ha attaccato dalla prima all’ultima porta, commettendo anche qualche sbavatura, ma in questo momento nessuna sembra poter battere la valdostana.

Fantastica anche Sofia Goggia, alla sua duecentesima apparizione in Coppa del Mondo. La bergamasca ha fatto segnare il miglior tempo assoluto in tre intermedi su quattro, pagando un piccolo errore al secondo intermedio e chiudendo a 34 centesimi dalla vetta. L’ultimo podio di Goggia in gigante risale addirittura a sette anni fa e oggi c’è davvero la grande occasione.

Terzo posto per la norvegese Thea Louise Stjernesund, staccata di 36 centesimi da Brignone, davanti a Lara Colturi (+0.51) e soprattutto ad Alice Robinson (+0.65), che duella con Brignone per la Coppa di specialità (la neozelandese ha 40 punti di vantaggio sull’azzurra). Sesta la svedese Sara Hector (+0.76), che ha preceduto la croata Zrinka Ljutic (+0.77) e la canadese Valerie Grenier (+0.78).

Completano la top ten l’austriaca Julia Scheib (+0.97) e la tedesca Lena Duerr (+1.11). Una prima manche da dimenticare per Lara Gut-Behrami, che forse alza definitivamente bandiera bianca nella lotta per la classifica generale. La svizzera non ha mai trovato ritmo, chiudendo tredicesima addirittura a 1.26 da Brignone. Uscita Mikaela Shiffrin, che è andata in rotazione nella parte alta.

Quattordicesima Marta Bassino (+1.38), qualificata per la seconda manche anche Roberta Melesi, ventottesima al traguardo (+2.27). Non ce la fanno Elisa Platino (37a, +2.69) ed Ilaria Ghisalberti (48a, +3.47), escono Asja Zenere e Lara Della Mea.