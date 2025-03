Quanti soldi guadagna Federica Brignone con la vittoria a Kvitfjell? Padrona totale della classifica dei premi

Federica Brignone ha conquistato la terza vittoria nel giro di dieci giorni: dopo la spettacolare doppietta firmata nei giganti del Sestriere, la fuoriclasse valdostana si è imposta anche nel superG di Kvitfjell dopo aver raccolto un paio di piazzamenti solidissimi nelle discese libere disputate nella località norvegese (un quinto e un quarto posto). La 34enne ha così conquistato l’ottavo successo stagionale in Coppa del Mondo: seconda affermazione in questa specialità, a cui se ne aggiungono quattro in gigante e due in discesa libera.

La nostra portacolori, scesa con il pettorale numero 6, ha contenuto il numero di errori rispetto alle avversarie ed è riuscita a lasciarsi alle spalle la svizzera Lara Gut-Behrami per appena sei centesimi, mentre Sofia Goggia si è accomodata al terzo posto con un ritardo di nove centesimi. La Campionessa del Mondo di gigante ha messo le mani sulla 35ma affermazione in carriera e sull’80mo podio, avvicinando il record di Alberto Tomba.

Il sigillo odierno ha un peso specifico enorme, perché Federica Brignone ha saputo battere la sua rivale diretta per la conquista della Sfera di Cristallo: ora la nostra portacolori ha 251 punti di vantaggio in classifica generale nei confronti di Gut-Behrami, la stoccata odierna rappresenta una vera e propria svolta quando mancano nove gare al termine della stagione (tre superG, due discese libere, due giganti, due slalom).

Si tratta di un enorme risultato dal punto di vista sportivo e agonistico, ma quanti soldi ha guadagnato Federica Brignone con la vittoria nel superG di Kvitfjell? Il montepremi è di 47.000 franchi svizzeri (circa 50.000 euro), lo stesso che aveva portato a casa in occasione delle precedenti affermazioni.

Federica Brignone guida anche il Prize Money Ranking, ovvero la classifica stagionale dei montepremi sportivi (solo per la Coppa del Mondo), con 539.100 franchi (circa 574.300 euro), davanti alle svizzere Lara Gut-Behrami (241.690 franchi) e Camille Rast (237.000 franchi).

QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO BRIGNONE VINCENDO A KVITFJELL?

47.000 franchi svizzeri (circa 50.000 euro).

E NEL PRIZE MONEY RANKING…

Primo posto con 539.100 franchi (circa 574.300 euro).