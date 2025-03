Quando parte De Aliprandini nel gigante di Sun Valley: n. di pettorale, orari precisi, tv

Luca De Aliprandini sarà l’unico rappresentante del Bel Paese al via dell’ultimo gigante della stagione di sci alpino. Sulle nevi di Sun Valley, negli Stati Uniti, andrà in scena la gara tra le porte larghe valida per le finali del massimo circuito internazionale. La prima manche è prevista alle 16.30 italiane, mentre la seconda run è in programma dalle 19.00 nostrane.

Il trentino proverà a lasciare il segno in una stagione nella quale il picco è stato raggiunto in una delle Classiche del Circo Bianco, ovvero ad Adelboden (Svizzera) dove l’azzurro colse un prestigioso podio. Annata in cui Marco Odermatt ha confermato il suo essere primattore della specialità e avendo già incamerato i punti per mettere in cassaforte la Sfera di Cristallo.

Si gareggerà per il successo di tappa e Odermatt dovrà badare alla coppia norvegese formata da Henrik Kristoffersen e da Alexander Steen Olsen, senza dimenticare l’altro svizzero Loic Meillard, il brasiliano Lucas Braathen Pinheiro e il campione del mondo in carica, Raphael Haaser.

Il gigante maschile delle finali della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino sarà trasmesso in diretta tv su RaiSport HD ed Eurosport1 HD, mentre la diretta streaming sarà garantita da RaiPlay, Discovery+, SkyGo, NOW e DAZN; OA Sport vi seguire l’evento con la DIRETTA LIVE testuale.

FINALI COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025

Mercoledì 26 marzo

Ore 16.30 Prima manche gigante maschile a Sun Valley (USA) – Diretta tv su RaiSport HD ed Eurosport1 HD

Ore 19.00 Seconda manche gigante maschile a Sun Valley (USA) – Diretta tv su RaiSport HD ed Eurosport1 HD

A CHE ORA PARTE LUCA DE ALIPRANDINI?

Nella prima manche, Luca De Aliprandini sarà al cancelletto di partenza col pettorale n.11, frutto del sorteggio che c’è stato nella nottata italiane e chiaramente anche di quello che è accaduto nel corso della stagione. La prima manche del gigante inizierà alle 16:30 italiane. Pertanto, considerando che gli intervalli di partenza dei primi 15 sarà di 1’45”, l’azzurro inizierà dalle 16:47.30 nostrane.

