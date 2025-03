Federica Brignone non supera un record di Alberto Tomba, ma ne migliora un altro!

Federica Brignone si è resa protagonista di una stagione da record: ha alzato al cielo la Coppa del Mondo generale, di discesa libera e di gigante; ha vinto dieci gare nel massimo circuito internazionale itinerante ed è salita sul podio in sedici occasioni; si è laureata Campionessa del Mondo di gigante e ha conquistato la medaglia d’argento iridata in superG. La fuoriclasse valdostana si è imposta nella graduatoria overall con 1.594 punti, suo record personale rispetto ai 1.581 con cui terminò la scorsa annata agonistica.

Mai nessuna italiana aveva accarezzato i 1.600 punti prima di lei e potrebbe anche sfondare il muro se dovesse riuscire a rientrare tra le migliori quindici classificate nello slalom di giovedì (ammesso che decida di parteciparvi, le riserve verranno sciolte nelle prossime ore: per lei sarebbe un’autentica passerella). Con questo bottino è salita a quota 37 vittorie e 85 podi in Coppa del Mondo, avvicinandosi agli storici record di Alberto Tomba: è a -3 dal primato di top-3 detenuto dalla ribattezzata Bomba, che però vanta 50 successi.

La 34enne ha concluso al secondo posto il gigante di Sun Valley, località statunitense in cui si stanno disputando le finali, fermandosi ad appena 14 centesimi di distacco dalla svizzera Lara Gut-Behrami e operando il sorpasso ai danni della neozelandese Alice Robinson nella graduatoria di specialità. Il risultato odierno le ha permesso di migliorare uno storico record di Alberto Tomba: sedici podi in un’unica stagione, ovvero uno in più rispetto a quanto fece il fuoriclasse emiliano nel 1991-1992.

Il computo è così composto: 10 vittorie (cinque in gigante, tre in superG, due in discesa libera), un secondo posto (nella gara odierna tra le porte larghe) e cinque terzi posti. Federica Brignone non è però riuscita a eguagliare il primato di successi ottenuti in un’annata agonistica: con le dieci affermazioni del 2024-2025 si è fermata a una lunghezza dallo show firmato da Alberto Tomba nel 1994-1995.

PODI FEDERICA BRIGNONE COPPA DEL MONDO 2024-2025

1° posto SG 2 La Thuile (Ita) 14/03/25

1° posto GS femminile Are (Sve) 08/03/25

1° posto SG femminile Kvitfjell (Nor) 02/03/25

1° posto GS-2 femminile Sestriere (Ita) 22/02/25

1° posto GS-1 femminile Sestriere (Ita) 21/02/25

1° posto DH femminile Garmisch Partenkirchen (Ger) 25/01/25

1° posto SG femminile Cortina d’Ampezzo (Ita) 19/01/25

1° posto DH femminile St. Anton (Aut) 11/01/25

1° posto GS femminile Semmering (Aut) 28/12/24

1° posto GS femminile Soelden (Aut) 26/10/24

2° posto GS femminile Sun Valley (Usa) 25/03/25

3° posto SG femminile Sun Valley (Usa) 23/03/25

3° posto SG femminile La Thuile (Ita) 13/03/25

3° posto SG femminile Garmisch Partenkirchen (Ger) 26/01/25

3° posto DH femminile Cortina d’Ampezzo (Ita) 18/01/25

3° posto SG femminile St. Anton (Aut) 12/01/25