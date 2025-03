Italian Sportrait Awards 2025: la celebrazione dello sport inclusivo! Sinner e Paolini i top dell’anno!

Roma ha ospitato la tredicesima edizione degli Italian Sportrait Awards, il prestigioso evento che premia i protagonisti dello sport italiano, con un’attenzione particolare all’inclusione e ai valori di fair play. Nella suggestiva cornice dello Spazio Rossellini, la serata, condotta dalla giornalista Simona Rolandi, ha visto la partecipazione di atleti, ex campioni, giornalisti e rappresentanti dei gruppi sportivi civili e militari, che hanno contribuito alla selezione delle nomination.

Come ogni anno, il voto popolare ha decretato i vincitori nelle dieci categorie principali, totalizzando oltre 300.000 preferenze. Tra i riconoscimenti più attesi, il Premio Speciale è stato assegnato alla Athletica Vaticana, la polisportiva ufficiale della Città del Vaticano, nata nel 2019 e riconosciuta come federazione sportiva della Santa Sede in diverse discipline. Un premio che, come sottolineato dal presidente della Confsport Italia, Paolo Borroni, celebra lo sport come veicolo di integrazione tra atleti normodotati e diversamente abili.

Il premio come Campione dei Ragazzi, scelto tra circa 28.000 voti espressi da scuole e società sportive, è andato a Jannik Sinner, numero uno del tennis mondiale, che nel 2024 ha conquistato due titoli Slam, le ATP Finals e la Coppa Davis, continuando la sua straordinaria ascesa con il trionfo agli Australian Open 2025.

Nella categoria Top Donne, il riconoscimento è stato assegnato a Jasmine Paolini, protagonista di un’annata storica con la vittoria della medaglia d’oro olimpica nel doppio a Parigi 2024 in coppia con Sara Errani, oltre ai piazzamenti da finalista al Roland Garros e a Wimbledon.

Tra le Rivelazioni, il premio maschile è andato a Manuel Bortuzzo, che ha saputo riscrivere la sua storia sportiva con il bronzo paralimpico nei 100 rana SB4 a Parigi 2024. Il premio femminile, invece, è stato vinto da Nadia Battocletti, specialista del mezzofondo, capace di conquistare l’argento olimpico nei 10.000 metri e il doppio titolo europeo nei 5000 e 10.000 metri. Le categorie Giovani hanno visto il trionfo di Mattia Furlani, talento del salto in lungo, bronzo a Parigi 2024 e attuale primatista mondiale Under 20, e di Manila Esposito, astro nascente della ginnastica artistica, capace di conquistare quattro ori agli Europei di Rimini e due medaglie olimpiche.

Per quanto riguarda le categorie a squadre, il premio Top Uomini è stato assegnato al 4 di coppia canottaggio, composto da Luca Chiumento, Giacomo Gentili, Andrea Panizza e Luca Rambaldi, argento olimpico a Parigi 2024 in una gara memorabile. Il riconoscimento Top Donne è andato alla Nazionale italiana di pallavolo femminile, capace di conquistare un’epica medaglia d’oro ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 sotto la guida del tecnico Julio Velasco. Nella categoria Team Misto, successo per la staffetta 4×100 stile libero mista P34, che ha brillato alle Paralimpiadi con Stefano Raimondi, Giulia Terzi, Xenia Palazzo e Simone Barlaam, vincitori dell’oro e autori di un nuovo record del mondo (4’01”54).

Grande spazio è stato dedicato anche agli atleti che hanno lasciato un segno indelebile nello sport italiano. I premi alla carriera sono stati assegnati a: Giorgio Minisini, pluricampione mondiale ed europeo di nuoto artistico, Linda Cerruti, l’atleta italiana più medagliata nella storia del nuoto artistico, Milena Baldassarri, prima ginnasta azzurra a conquistare un argento mondiale individuale, Daniele Garozzo, campione olimpico di scherma e vicepresidente della Federazione Italiana Scherma, Caterina Banti, velista due volte oro olimpico nel Nacra 17 a Tokyo 2020 e Parigi 2024. Un riconoscimento speciale è stato riservato a Simonetta Avalle, storica allenatrice di volley recentemente scomparsa, la cui eredità sportiva è stata celebrata con grande commozione dal pubblico presente.