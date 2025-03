Perché sono state anticipate le gare di La Thuile: il nuovo programma

Cambio di programma a La Thuile in vista della penultima tappa stagionale della Coppa del Mondo femminile 2024-2025 di sci alpino. Le gare valdostane del circuito maggiore sono state anticipate di un giorno e si disputeranno quindi da giovedì 13 a sabato 15 marzo, con in precedenza le prove cronometrate di discesa previste martedì 11 e mercoledì 12 marzo.

A La Thuile si terrà una discesa libera (il 13 marzo) e a seguire due superG, di cui uno che rappresenta il recupero della gara cancellata lo scorso dicembre a St. Moritz. Il programma della tappa italiana è stato anticipato di una giornata per motivi logistici legati al viaggio che porterà le atlete del Circo Bianco dall’Europa agli Stati Uniti per affrontare le Finali di Sun Valley.

Il primo training ufficiale di discesa negli States andrà in scena giovedì 20 marzo (le gare vere e proprie inizieranno due giorni più tardi), quindi i tempi erano stretti e 24 ore in più garantiscono un trasferimento sicuramente più agevole per squadre e addetti ai lavori. Il calendario aggiornato di Coppa del Mondo propone dunque da qui a fine stagione due slalom, due giganti, tre superG e due discese per un totale di nove gare.

Federica Brignone si presenta alla volata conclusiva con un vantaggio di 251 punti sulla svizzera Lara Gut-Behrami e 423 sull’altra azzurra Sofia Goggia, che è risalita fino alla terza posizione provvisoria grazie ai risultati ottenuti nella velocità a Kvitfjell.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO FEMMINILE SCI ALPINO

8 marzo Gigante femminile ad Are (Svezia)

9 marzo Slalom femminile ad Are (Svezia)

13 marzo Discesa libera femminile a La Thuile (Italia)

14 marzo SuperG femminile a La Thuile (Italia)

15 marzo SuperG femminile a La Thuile (Italia)

22 marzo Discesa libera femminile a Sun Valley (USA), finale

23 marzo SuperG femminile a Sun Valley (USA), finale

25 marzo Gigante femminile a Sun Valley (USA), finale

27 marzo Slalom femminile a Sun Valley (USA), finale