Perché lo sci alpino non è sulla RAI oggi: dove vedere prima e seconda manche del gigante di Hafjell

Cambio di palinsesto nella trasmissione televisiva e streaming del gigante maschile di Hafjell (Norvegia), prova odierna valida per la Coppa del Mondo di sci alpino 2024-2025. Sulle nevi scandinave la gara tra le porte larghe animerà la scena e vedremo se il fenomeno Marco Odermatt, leader della classifica generale e di quella specialità, vorrà aggiungere altri punti esclamativi alla sua annata.

Allo stato attuale delle cose, la partita per la Sfera di Cristallo assoluta sarebbe chiusa, a meno di sorprese nelle finali di Coppa del Mondo, mentre in quella di gigante i punti di margine sono 41 sul campione di casa, Henrik Kristoffersen, che avrà motivazioni particolari. In casa Italia, risponderanno all’appello in particolare Luca De Aliprandini, Alex Vinatzer e Filippo Della Vite per ottenere punti pesanti in vista delle Finali di Sun Valley.

Si parlava di cambio di programma dal punto di vista televisivo e questo riguarda RaiSport HD. In un primo momento, infatti, il canale della tv di Stato avrebbe voluto trasmettere in toto la gara norvegese, ovvero la prima manche dalle 09.30 e la seconda dalle 12.30. C’è stato un mutamento per via della contemporaneità di un appuntamento importante.

Il riferimento è ai Mondiali di short track a Pechino (Cina), coperti a partire dalle 07.05 nostrane dal canale citato. Pertanto, la prima run del gigante sarà trasmessa esclusivamente in streaming in chiaro su RaiPlay Sport 1, mentre sarà visibile in tv su Eurosport1 HD a pagamento, oltre che in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN (a pagamento). Relativamente alla seconda manche, invece, il programma sarà il medesimo di quello originario, con la trasmissione televisiva sia su RaiSport HD che su Eurosport1 HD.

GIGANTE HAFJELL

Sabato 15 marzo

Ore 9.30 Prima manche gigante maschile Hafjell – Diretta tv su Eurosport1 HD e in streaming su RaiPlay Sport 1

Ore 12.30 Seconda manche gigante maschile Hafjell – Diretta tv su RaiSport HD ed Eurosport1 HD

PROGRAMMA GIGANTE HAFJELL: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD (solo la seconda manche), gratis e in chiaro; Eurosport1 HD, per gli abbonati.

Diretta streaming: RaiPlay Sport 1 (prima manche) e Rai Play (seconda manche), gratis; Discovery+, SkyGo, NOW, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.