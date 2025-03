Mads Pedersen firma il tris alla Gand-Wevelgem con un’azione in solitaria. 3° Milan

È la sua corsa. L’aveva già vinta nel 2020, si è ripetuto lo scorso anno con il grande scalpo a van der Poel, la tripletta è spettacolare, con un’azione solitaria. Mads Pedersen domina la Gand-Wevelgem: mancano i rivali diretti ed il danese della Lidl-Trek allora fa il vuoto.

Nove corridori sono andati all’attacco della prima parte di gara: Sam Maisonobe (Cofidis), Jasha Sutterlin (Team Jayco AlUla), Marco Haller (Tudor Pro Cycling Team) e William Blume Levy (Uno-X Mobility), Rui Oliveira (UAE Team Emirates – XRG), Max Walker (EF Education – EasyPost), Victor Vercouillie (Team Flanders – Baloise), Samuel Leroux (Team TotalEnergies), Emils Liepins (Q36.5 Pro Cycling Team).

Il gruppo non ha lasciato molto spazio: tensione alta a causa delle cadute e del vento nel plotone principale che più volte si è spezzato. Lidl-Trek che ha lanciato un attacco di squadra già a 100 chilometri dall’arrivo ed il capitano Mads Pedersen si è messo in proprio sulla prima scalata al Kemmelberg: il danese è riuscito ad andar via dai rivali e a raggiungere i fuggitivi della prima ora, staccandoli successivamente.

Cavalcata solitaria per Pedersen che ha guadagnato addirittura 2′ sul gruppo dei migliori che non è riuscito a reagire. Nonostante un tentativo di inseguimento da parte delle compagini di velocisti, il danese è riuscito a gestire il proprio margine alzando le braccia al cielo in solitaria. Alle sue spalle volata per i piazzamenti: Lidl-Trek vicinissima alla doppietta, ma Jonathan Milan è terzo battuto dal colpo di reni di Tim Merlier (Soudal-QuickStep).