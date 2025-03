Pattinaggio artistico: Alysa Liu trionfa a sorpresa ai Mondiali. Top 15 per Lara Naki Gutmann

Incredibile a TD Garden di Boston. Contro qualsiasi favore del pronostico, Alysa Liu ha vinto la medaglia d’oro nella gara individuale femminile ai Campionati Mondiali 2025 di pattinaggio artistico, confermando così la leadership conquistata tra lo stupore generale nello short program. SI tratta di un risultato quasi senza precedenti, in quanto arrivato subito, al primo anno dal rientro alle competizioni, dopo che l’atleta aveva annunciato il ritiro nel 2022. Era dal 2005 che una statunitense non saliva sul gradino più alto del podio in una rassegna iridata.

Un po’ come successo nel segmento breve, anche in quello più lungo la padrona di casa è stata brava a ridurre al minimo gli errori rispetto alla concorrenza presentando un programma sicuro, composto da sette tripli e tre doppi tra cui un axel, portati tutti a casa malgrado una tecnica in alcuni tratti discutibile che le ha comunque consentito di spingersi fino a 148.39 (78.27, 70.12) per 222.97, ovviamente nuovo personal best.

Non è riuscita del tutto la rimonta alla fuoriclasse Kaori Sakamoto, quinta nel corto e seconda nella classifica finale con 146.95 (74.89, 72.00) per 217.98 nonostante un free program ben imbastito, rallentato solo nel triplo slachow eseguito in combinazione con il doppio axel, chiamato sottoruotato. Resiste, malgrado un paio problemi di rotazione poi anche la connazionale Mone Chiba, medaglia di bronzo con 141.80 (73.53, 68.27) per 215.24. Scivola al quarto posto invece l’altra statunitense Isabeu Levito, artefice di una performance in cui è caduta nella catena d’apertura triplo flip/triplo toeloo chiudendo i giochi con 136.51 (69.72, 67.79) per 209.84.

Guadagna una posizione infine un’ottima Lara Naki Gutmann, brava a confezionare un programma d’altissimo profilo partito con il botto – come dimostra la perfetta realizzazione di elementi importanti come triplo lutz/euler/triplo salchow, triplo toeloop/doppio axel, triplo flip e triplo salchow/doppio toeloop – e terminato con due errori nella seconda metà, arrivati con una caduta nel triplo lutz e con un triplo loop atterrato a due piedi. Défaillance che hanno inchiodato il punteggio dell’azzurra a 120.25 (61.95, 59.30) per 181.97.