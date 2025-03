Paolini-Cristian oggi in tv, orario WTA Indian Wells 2025: programma, canale, streaming

Jasmine Paolini sarà nuovamente in campo per disputare il terzo turno del WTA1000 di Indian Wells. La n.6 del mondo affronterà la rumena Jaqueline Cristian in un confronto nel quale la toscana andrà in cerca di una propria identità. Non è un momento facile per Paolini, reduce da un infortunio alla caviglia a Dubai e non in grado di avere la giusta continuità nel suo tennis.

Tanti errori nella sfida di secondo turno contro la talentuosa americana Iva Jovic, di cui sicuramente sentiremo parlare. Una vittoria in tre set, incassando un pesantissimo 6-1 nel secondo parziale e facendo fatica letteralmente a trovare il campo. Contro Cristian servirà una prestazione diversa e se l’aspetta anche Paolini dopo la prova non convincente citata.

I precedenti, da questo punto di vista, sono favorevoli alla nostra portacolori. 3-0 è il bilancio, ma si parla di match piuttosto datati e solo sulla terra rossa, per cui validi fino a un certo punto. Per questo, la sfida in California sarà su basi diverse.

La partita tra Jasmine Paolini e Jacqueline Cristian, valida per il terzo turno del WTA1000 di Indian Wells, sarà la quinta e ultima allo Stadium-1, il cui programma inizierà dalle 19.00 italiane. Il confronto comincerà non prima delle 04.00 nostrane di martedì 11 marzo. La copertura televisiva sarà garantita da SuperTennis HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo, NOW e su Tennis Tv. OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale del confronto.

PAOLINI-CRISTIAN WTA INDIAN WELLS 2025

Lunedì 10 marzo (orari italiani)

STADIUM 1 – Inizio alle 19.00

1. J. Draper [13] vs J. Brooksby [PR]

Non prima delle 21.00

2. C. Gauff [3] vs M. Sakkari [29]

A seguire A. Sabalenka [1] vs L. Bronzetti

Non prima delle 02.00 di martedì 11 marzo

4. D. Shapovalov vs C. Alcaraz [2]

Non prima delle 04.00 di martedì 11 marzo

J. Cristian vs J Paolini [6]

PROGRAMMA PAOLINI-CRISTIAN WTA INDIAN WELLS 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Supertennis HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo e NOW

Diretta testuale: OA Sport