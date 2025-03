Sinner, quanto manchi! Italia già decimata all’inizio della seconda settimana a Indian Wells

L’assenza del n.1. Jannik Sinner ha dato il via già da qualche giorno alla propria preparazione in vista del ritorno in campo. La sospensione di tre mesi (entro le 23.59 del 4 maggio) dal circuito internazionale di tennis, per la vicenda “Clostebol”, l’ha obbligato a seguire una programmazione alternativa anche in termini di allenamenti. Il riferimento è al fatto che prima del 13 aprile Jannik non potrà allenarsi presso strutture affiliate con federazioni nazionali e internazionali e senza l’incrocio con giocatori tesserati nei training.

Per questa ragione, il tennis italiano è orfano del proprio faro nei tornei più importanti di questa fase della stagione, come nel Sunshine Double. A Indian Wells si entra nella seconda settimana e nei fatti la pattuglia di nove uomini e tre donne è stata a dir poco decimata. Le sconfitte di Matteo Berrettini e di Lorenzo Musetti nel terzo turno, contro il greco Stefanos Tsitsipas e il francese Arthur Fils, sono state le ultime della serie.

Alla fine della fiera, nel tabellone maschile il superstite è Matteo Arnaldi che oggi spera di conquistare l’accesso agli ottavi di finale, ma non sarà affatto semplice contro il padrone di casa, Brandon Nakashima. Nel main draw femminile, Jasmine Paolini va in cerca di una propria identità contro la rumena Jacqueline Cristian, mentre Lucia Bronzetti se la vedrà contro la n.1 del mondo, Aryna Sabalenka.

Oggettivamente, un bilancio negativo rispetto allo status che il tennis italiano si è conquistato nel corso dell’ultima stagione. Nei fatti, dopo quasi tre mesi, l’unico ad aver vinto un titolo è stato proprio Sinner in singolare. Questo non cancella comunque i buoni risultati che ci sono stati nella totalità, citando le semifinali raggiunte da Arnaldi e Mattia Bellucci a Delray Beach e a Rotterdam e le belle prestazioni di Berrettini a Doha e a Dubai, dovendo anche ricordare i problemi fisici di Musetti e di Flavio Cobolli. Lo stato di salute è ottimo, nel complesso, ma non sfavillante perché ora come ora solo Sinner ha dimostrato di fare strada nei 1000 nell’ultimo periodo.