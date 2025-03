Arnaldi-Nakashima oggi in tv, orario ATP Indian Wells 2025: programma, canale, streaming

Matteo Arnaldi scenderà in campo quest’oggi per tenere alto il vessillo italico nel terzo turno del Masters1000 di Indian Wells (USA). Il superstite azzurro nel tabellone maschile giocherà contro lo statunitense Brandon Nakashima e in palio ci sarà l’accesso agli ottavi di finale del prestigioso torneo californiano.

Arnaldi viene dalla grande vittoria al secondo turno contro il russo Andrey Rublev. Una partita in cui il ligure ha saputo mettere a nudo le difficoltà tecniche e soprattutto mentali del moscovita, uscendone vincitore in due parziali. Vedremo cosa accadrà quest’oggi e Matteo affronterà un avversario che conosce piuttosto bene, avendo giocato spesso in ambito giovanile.

Al di là di quanto accaduto nelle Next Gen ATP Finals (vittoria di Nakashima), l’unico vero incrocio nel circuito maggiore è stato nei quarti di finale a Delray Beach quest’anno, dove l’azzurro si è imposto per 7-6 (2) 6-4. Si spera in una replica per proseguire nell’avventura californiana.

La partita tra Matteo Arnaldi e Brandon Nakashima, valida per il terzo turno del Masters1000 di Indian Wells, sarà la terza e ultima allo Stadium-3, il cui programma inizierà dalle 19.00 italiane. La copertura televisiva sarà garantita da Sky Sport Uno (201) o Sky Sport Tennis (203) o Sky Sport Max (205); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv. OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale del confronto.

ARNALDI-NAKASHIMA ATP INDIAN WELLS 2025

Lunedì 10 marzo (orari italiani)

STADIUM 3 – Inizio alle 19.00

1. B. van de Zandschulp [LL] vs F. Cerundolo [25]

A seguire

2. H. Hurkacz [21] vs A. de Minaur [9]

A seguire

3. M. Arnaldi vs B. Nakashima [32]

