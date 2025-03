Dove vedere in tv Berrettini/Sonego-Mektic/Venus, ATP Indian Wells 2025: orario, programma, streaming

Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego saranno protagonisti quest’oggi nel torneo di doppio del Masters1000 di Indian Wells. Eliminati entrambi dal main draw di singolare, i due tennisti nostrani si riproporranno in coppia, affrontando il duo formato dal croato Nikola Mektic e dall’australiano Michael Venus, due giocatori che sanno il fatto loro in questa specialità.

Un modo per riscattarsi dopo quanto accaduto nei match singoli. Berrettini è stato eliminato ieri nel terzo turno dal greco Stefanos Tsitsipas (n.9 del mondo). Mai entrato in partita il romano, messo in difficoltà da un avversario centrato, ma anche dalle condizioni di gioco del Centrale su cui non si è mai trovato. Rimbalzi alti, invece, su cui l’ellenico ha fatto il bello e il cattivo tempo.

Cocente il ko all’esordio di Sonego contro il belga David Goffin. Si sono confermate le difficoltà ataviche di Sonny su questi campi in cemento particolarmente lenti, dove l’incidenza della combinazione servizio-dritto è inferiore. Vedremo come la coppia dei due amici di una vita si amalgamerà, magari dando qualche spunto al capitano di Coppa Davis, Filippo Volandri.

La partita tra Berrettini/Sonego e Mektic/Venus andrà in scena quest’oggi sul campo n.6, a partire dalle 19.00 italiane, valida per il torneo di doppio di Indian Wells. La copertura televisiva sarà garantita dai canali di Sky Sport. In base alle esigenze di palinsesto, si opterà per Sky Sport Uno (201) o Sky Sport Tennis (203) o Sky Sport Max (205); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

BERRETTINI/SONEGO – MEKTIC/VENUS ATP INDIAN WELLS 2025

Lunedì 10 marzo (orari italiani)

STADIUM 4 – Inizio ore 19.00

1. M. Berrettini/L. Sonego vs N. Mektic / M. Venus [5]

Non prima delle 20.30

2. P. Kudermetova vs S. Kartal

Non prima delle 22.00

B. Bencic [WC] vs D. Shnaider [13]

A seguire

D. Kasatkina [12] vs L. Samsonova [24]

PROGRAMMA BERRETTINI/SONEGO – MEKTIC/VENUS ATP INDIAN WELLS 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Max (205)

Diretta streaming: SkyGo, NOW e Tennis Tv

Diretta testuale: OA Sport