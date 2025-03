Pallanuoto, Serie A1: De Akker corsara a Brescia, vetta solitaria per la Pro Recco

Si completa la 24ma e terzultima giornata della stagione regolare della Serie A1 2024-2025 di pallanuoto maschile e si interrompe la corsa a braccetto di Pro Recco e Brescia in testa alla classifica: i liguri vincono in trasferta contro la Roma Vis Nova per 6-17, mentre i lombardi cedono in casa al De Akker Team per 6-7.

Torna così a sperare nel secondo posto il Savona, che si porta a -4 dai lombardi a due turni dal termine grazie alla vittoria per 6-19 in casa del fanalino di coda Onda Forte: nel prossimo turno i liguri ospiteranno proprio i bresciani ed avranno l’opportunità di andare a -1, per sfruttare poi il match Brescia-Pro Recco all’ultima giornata.

Ci sarà un duello per la qualificazione alle semifinali scudetto: il Trieste, che passa per 10-12 in casa del Telimar, resta agganciato al De Akker Team a quota 43 al quarto posto, con gli alabardati che hanno a proprio favore la differenza reti negli scontri diretti con i felsinei.

Nella lotta per il sesto posto, invece, arriva la vittoria del Posillipo, che passa in casa del Quinto per 7-12 ed aggancia a quota 37 la Roma Vis Nova, ma i capitolini sono in vantaggio sui campani, anche in questo caso grazie alla differenza reti negli scontri diretti.

Si chiude la corsa all’ottavo posto: fa festa l’Ortigia, che vince il derby contro il Catania per 17-12 e si rende irraggiungibile per la Florentia, nona a -7 dai siracusani. Gli aretusei celebrano in un colpo solo la salvezza diretta e, grazie al mancato successo del Telimar, anche la qualificazione ai play-off per l’Euro Cup.

SERIE A1 PALLANUOTO MASCHILE 2024-2025

Risultati 24ma giornata

Venerdì 28 marzo 2025

18:30 R.N. FLORENTIA – TRAINING ACADEMY OLYMPIC ROMA 14-12

Sabato 29 marzo 2025

15:00 C.C. ORTIGIA 1928 – NUOTO CATANIA 17-12

15:00 IREN GENOVA QUINTO – C.N. POSILLIPO 7-12

15:00 ONDA FORTE – R.N. SAVONA 6-19

15:00 TELIMAR – PALLANUOTO TRIESTE 10-12

17:00 ROMA VIS NOVA PALLANUOTO – PRO RECCO WATERPOLO 6-17

18:00 AN BRESCIA – DE AKKER TEAM 6-7

Classifica dopo 24 giornate su 26

PRO RECCO WATERPOLO 70

AN BRESCIA 67

RN SAVONA 63

PALLANUOTO TRIESTE 43 (in vantaggio negli scontri diretti con il De Akker Team)

——————–

DE AKKER TEAM 43

ROMA VIS NOVA PALLANUOTO 37 (in vantaggio negli scontri diretti con il CN Posillipo)

CN POSILLIPO 37

C.C. ORTIGIA 1928 32

——————–

R.N. FLORENTIA 25

——————–

TELIMAR 24

IREN GENOVA QUINTO 23

TRAINING ACADEMY OLYMPIC ROMA 15

NUOTO CATANIA 7

——————–

ONDA FORTE 5