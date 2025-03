Pallanuoto femminile, le migliori italiane della sedicesima giornata di A1

Nella sedicesima giornata della regular season della Serie A1 2024-2025 di pallanuoto femminile, in attesa del posticipo tra Trieste e L’Ekipe Orizzonte, la SIS Roma domina il derby con la Lazio, vinto per 15-4, e si porta momentaneamente in testa alla classifica scavalcando le etnee.

Il Rapallo domina contro il fanalino di coda Ancona, liquidato per 25-11, e difende il terzo posto, mantenendo un punto di margine sul Padova, corsaro in casa della Brizz Nuoto per 5-19, infine il pareggio tra Cosenza e Bogliasco, per 9-9, lascia apertissima la corsa all’ultimo posto play-off.

LE MIGLIORI ITALIANE DELLA SEDICESIMA GIORNATA DI A1

Domitilla Picozzi (SIS Roma): la centrovasca classe 1998 cala il poker nel derby dominato contro la Lazio per 15-4, che consegna alle giallorosse la vetta momentanea della classifica in solitaria. Le sue marcature aprono e chiudono il match, oltre a scavare il solco decisivo nella parte centrale del confronto.

Roberta Bianconi (Rapallo Pallanuoto): la veterana classe 1989 si porta a -1 da Chiara Ranalli, leader della classifica delle atlete più prolifiche della Serie A1 grazie alla quaterna messa a segno nella larghissima vittoria delle liguri contro la Vela Nuoto Ancona, liquidata per 25-11.

Beatrice Cassarà (Plebiscito Padova): la centroboa classe 2006 sale a quota 30 gol in campionato, nonostante la giovanissima età, grazie alla cinquina messa a segno nella larga vittoria delle patavine in casa della Brizz Nuoto, battuta per 5-19, che lascia le venete in piena corsa per il terzo posto nella stagione regolare.

Giulia Bozzo (Bogliasco 1951): la giovanissima centroboa, classe 2008, mette a segno un gol che potrebbe cambiare la stagione delle liguri. La sua rete, infatti, vale il 9-9 nel match contro il Cosenza, dando al Bogliasco la possibilità di lasciare intatte le possibilità di accesso ai play-off in vista dello scontro diretto con la Brizz Nuoto.