Pallanuoto femminile, le migliori italiane della quattordicesima giornata di A1

Nella quattordicesima giornata della regular season della Serie A1 2024-2025 di pallanuoto femminile, in attesa del posticipo tra Ancona e Padova, L’Ekipe Orizzonte liquida il Bogliasco e resta in solitaria in testa alla classifica, approfittando della sconfitta della SIS Roma contro il Rapallo. Trieste sale momentaneamente al quarto posto superando la Lazio, infine la Brizz Nuoto vince a Cosenza ed ora insidia le calabresi nella corsa all’ultimo posto utile per i play-off.

LE MIGLIORI ITALIANE DELLA 14MA GIORNATA

Roberta Bianconi (Rapallo Pallanuoto): la veterana classe 1989 si carica sulle spalle la formazione ligure siglando 4 dei primi 6 contro la SIS Roma, risultando decisiva nella vittoria per 10-9 che permette alle rapalline di consolidare il terzo posto in classifica.

Dafne Bettini (L’Ekipe Orizzonte): ancora una volta l’attaccante classe 2003 è la migliore tra le fila della compagine etnea, che passa per 5-17 in casa del Bogliasco e si issa da sola in testa alla classifica, riscattando la delusione della finale di Coppa Italia persa con la SIS Roma.

Francesca Colletta (Pallanuoto Trieste): tre reti per il difensore classe 2000 delle giuliane, distribuite tra primo e terzo quarto, quelli in cui le alabardate scavano il solco decisivo contro la Lazio, salendo al quarto posto in classifica in attesa del recupero del Padova.

Vittoria Sbruzzi (Brizz Nuoto): altri due gol di importanza capitale per la centrovasca classe 2004 delle acesi, che rimontano dall’1-6 e vincono per 12-9 in casa del Cosenza, portandosi a -3 dalle calabresi nella cosa all’ultimo posto dei play-off che vale anche la salvezza diretta.