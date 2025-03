Pallanuoto, i migliori italiani della ventesima giornata di A1. Cinquina per Di Fulvio

MIGLIORI ITALIANI VENTESIMA GIORNATA SERIE A1

Francesco Di Fulvio: in Serie A1 spesso e volentieri il fuoriclasse recchelino può permettersi di non impostare le marce alte. Ma quando lo fa è devastante: cinque le reti nella vittoria nettissima sulla Florentia.

Alessandro Gullotta: BPER Savona a valanga, addirittura 24 le reti segnate in casa sul Catania. Brilla il classe 2005 arrivato in estate: sono tre le reti per il giovane siciliano.

Mario Del Basso: anche nelle giornate di sofferenza per l’AN Brescia è sempre l’attaccante classe 1998 a prendersi le responsabilità. Altre tre reti per trascinare in vetta i lombardi.

Edoardo Manzi: vittoria convincente per il Trieste sul De Akker per 13-10. Fondamentale la performance messa in mostra dal mancino 26enne.