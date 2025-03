Giorgio Minisini ha deciso di ripartire dall’Australia: dopo la mancata partecipazione alle Olimpiadi di Parigi 2024 e il ritiro dall’attività agonistica, il grande pioniere del nuoto artistico maschile si occuperà di curare un progetto di sviluppo della nazionale oceanica. A svelarlo è l’Ansa, che ha raccolto anche le dichiarazioni del plurimedagliato a livello mondiale.

Il romano ha espresso tutto il proprio entusiasmo per questa nuova avventura: “È fantastico vedere come le Nazioni di tutto il mondo si stiano muovendo per aumentare il livello e l’inclusività di questo sport. Dopo aver collaborato, in passato, con la federazione francese e quella britannica, questa esperienza mi riempie di orgoglio ed entusiasmo“.

Nello specifico Giorgio Minisini lavorerà a stretto contatto con Artistic Swimming WA (West Coast) e la Federazione Australiana in modo da formare nuovi tecnici, offrendo tutta la propria esperienza agli atleti della Nazionale. Il progetto sarà in essere dal 24 marzo al 20 aprile. Il 28enne si rimetterà così in gioco in una nuova veste dopo essersi messo al collo quattro ori iridati tra il 2017 e il 2024 (uno nel solo, tre nel duo) e aver conquistato quattro titoli agli Europei di Roma nel 2022.