In questa intervista di Alice Liverani e Giandomenico Tiseo a Giorgio Minisini, il simbolo dell’inclusione, innovazione e perseveranza nel nuoto artistico. A sette mesi dal suo ritiro, ripercorriamo la sua straordinaria carriera, conclusa con la vittoria del campionato assoluto al Foro Italico sulle note di “My Way” . Giorgio ci racconta le emozioni di quel momento e le sue dichiarazioni sul futuro, incluso un possibile legame con l’Australia . Con un occhio al movimento in crescita del nuoto artistico maschile, Minisini parla anche di giovani talenti come Filippo Pelati. Inoltre, il campione si sofferma sulla sua nuova vita tra attività di volontariato e impegno per l’inclusione . Non perdere questo approfondimento con uno degli sportivi più innovativi e influenti degli ultimi anni!