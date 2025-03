L’Olimpia Milano perde a Madrid in Eurolega, ma salva la fondamentale differenza canestri

Un canestro di Nikola Mirotic a un secondo dalla fine lascia ancora una speranza all’Olimpia Milano in Eurolega. La squadra di Messina perde in casa del Real Madrid per 96-89, ma riesce a salvare il +9 dell’andata. Una situazione che permette ancora a Milano di sperare, anche se attualmente si trova al dodicesimo posto, ma l’Olimpia ora ha tre partite (Barcellona, Virtus Bologna e Baskonia) che deve assolutamente vincere. Le sconfitte oggi di Parigi e Barcellona hanno aiutato ulteriormente Milano, che ora con tre successi si metterebbe probabilmente al sicuro per almeno la qualificazione al Play-In.

Una Milano che parte 0/10 da tre punti e poi che chiude 12/31 dall’arco. Non bastano all’Olimpia i 15 punti di Zach LeDay e i 14 di Nikola Mirotic, entrambi protagonisti soprattutto nel secondo tempo. Ci sono anche 13 punti di Shavon Shields e Fabien Causeur, uscito però dolorante nel finale. Il Real, invece, è trascinato dai 21 punti di Dzanan Musa e dai 19 di Walter Tavares.

Il Real spinge subito sull’acceleratore con uno scatenato Tavares in apertura e tocca immediatamente il +7 (10-3). I padroni di casa continuano in un primo quarto ai limiti della perfezione e raggiunge la doppia cifra di vantaggio con Garuba (18-7). Causeur prova a dare una scossa all’Olimpia, ma il finale di quarto è ancora tutto per gli spagnoli, che alla prima sirena è avanti addirittura sul +15 (31-16).

Messina chiama Caruso dalla panchina ed il lungo azzurro propizia un mini break di 5-0 per Milano. Il Real, però, risponde prontamente con le triple di Musa e Llull, tornando ancora sul +13 (39-26). Dopo dieci errori consecutivi dall’arco, finalmente Nico Mannion sblocca Milano da tre punti, che poi trova ancora le triple con Shields e LeDay. Sulla sirena del quarto, però, Llull si inventa uno dei suoi soliti incredibili canestri e permette al Real di essere avanti 54-41 all’intervallo.

Al rientro dagli spogliatoi Campazzo e Tavares portano sul +17 il Real, ma ecco che Milano trova un parziale di 9-0 che le permette di tornare a crederci. Si è acceso finalmente Mirotic e l’ex Barcellona diventa incontenibile per la difesa spagnola, portando l’Olimpia addirittura sul -4 (63-59). Purtroppo Mirotic commette un inaspettato 0/2 dalla lunetta e dal potenziale -2 milanese si apre un parziale del Real Madrid, che arriva addirittura sul +14 con Hezonja (75-61). Il quarto si chiude con Milano sotto 78-63 e con la consapevolezza che ora da guardare c’è solo la differenza canestri.

Sembra tutto finito quando Musa mette la tripla del +18 (88-70), ma l’Olimpia ha ancora la forza di reagire. Messina pesca dalla panchina Stefano Tonut ed Armoni Brooks, che portano energia alla squadra e soprattutto firmano alcuni canestri pesantissimi che accorciano ulteriormente il divario. A suon di triple Brooks porta Milano sul -8 (94-86) e l’ultimo minuto si vive con la tensione di difendere il +9 dell’andata. Milano sbaglia due attacchi importanti, mentre il Real trova con Tavares il tap in offensivo a 4 secondi dalla fine per il +10. L’ultimo squillo, però, è di Nikola Mirotic che si inventa la tripla del -7 (96-89) e tiene ancora accesa la fiammella della speranza per l’Olimpia.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

REAL MADRID – OLIMPIA MILANO 96-89 (31-16, 23-25, 24-22, 18-26)

Real: Abalde 3, Campazzo 11, Gonzalez, Hezonja 8, Musa 21, Deck, Garuba 11, Fernando 6, Tavares 19, Llull 8, Feliz 9, Ndiaye

Milano: Dimitrijevic 6, Mannion 7, Causeur 13, Tonut 2, Bolmaro 2, Brooks 9, LeDay 15, Ricci, Caruso 7, Shields 13, Mirotic 14, Gillespie 1