NBA, i risultati della notte (13 marzo): Oklahoma torna alla vittoria, cadono Denver e Boston

Nella notte americana si sono disputate ben 9 partite della regular season di NBA, andiamo a riepilogarle insieme. Nel primo match della nottata, gli Atlanta Hawks (32-34) ottengono la loro quarta vittoria consecutiva battendo 123-110 Charlotte Hornets (16-49). Da segnalare i 35 punti e 12 assist di Trae Young mentre in casa Hornets non sono bastati i 31 messi a segno da Miles Bridges.

Il big match di giornata tra Boston Celtics (47-19) e Oklahoma City Thunder (54-12) si è concluso 112-118 per la squadra di Shai Gilgeous-Alexander, autore di 34 punti. OKC riparte subito con una vittoria dopo la sconfitta contro Denver e blinda il primo posto ad Ovest. Successo casalingo per i Toronto Raptors (23-43) che battono 118-105 i Philadelphia 76ers (22-43). Le due squadre, con molte difficoltà, stanno cercando di risalire la classifica per entrare nella finestra play-in.

Vittoria anche per gli Houston Rockets (41-25) che confermano il loro ottimo momento sconfiggendo 111-104 dei Phoenix Suns (30-36) alquanto anonimi. I 29 punti di Jalen Green aiutano i Rockets a mantenersi nelle zone alte della classifica, pienamente in lotta per i playoff. Continua la grande stagione dei Memphis Grizzlies (42-24) che, trascinati da un super Luke Kennard (30 pt) e dal solito Ja Morant (28 pt), battono anche gli Utah Jazz (15-51) con il punteggio di 122-115. Utah incassa la settima sconfitta di fila e rimane ultima ad Ovest.

Blitz esterno dei Los Angeles Clippers (36-30) che mettono a segno un successo importante sconfiggendo 104-119 i Miami Heat (29-36). Per Miami si tratta della quinta sconfitta consecutiva, nonostante i 31 punti di Tyler Herro, mentre i Clippers, aiutati dai due balcanici Bogdanovic e Zubac (56 punti in 2), provano a dare continuità ai loro successi. Vittoria pesante, dopo tre sconfitte, anche per i San Antonio Spurs (27-37) che battono 126-116 i Dallas Mavericks (33-34) ormai in caduta libera. Top scorer De’Aaron Fox con 32 punti.

Nella penultima partita c’è stato la vittoria a sorpresa dei Minnesota Timberwolves (38-39) che hanno battuto 95-115 i Denver Nuggets (42-24) padroni di casa. A niente sono serviti i 34 punti di uno Jokic immenso che si è dovuto arrendere all’insidiosa Minnesota guidata da Anthony Edwards con 29 punti. Chiude la notte NBA il supplementare tra Portland Trail Blazers (28-39) e New York Knicks (42-23) che premia per un solo punto (113-114) New York. Grazie anche ai 33 punti di Mikal Bridges, i Knicks rimangono nelle zone alte della classifica sognando in grande.

I RISULTATI DELLA NOTTE (13 MARZO)

Atlanta Hawks-Charlotte Hornets 123-110

Boston Celtics-Oklahoma City Thunder 112-118

Toronto Raptors-Philadelphia 76ers 118-105

Houston Rockets-Phoenix Suns 111-104

Memphis Grizzlies-Utah Jazz 122-115

Miami Heat-Los Angeles Clippers 104-119

San Antonio Spurs-Dallas Mavericks 126-116

Denver Nuggets-Minnesota Timberwolves 95-115

Portland Trail Blazers-New York Knicks 113-114