NASCAR, tris per Bell a Phoenix in volata

Christopher Bell continua a vincere nella NASCAR Cup Series 2025. Il #20 di Joe Gibbs Racing e Toyota festeggia ancora una volta ottenendo la terza affermazione consecutiva, la 12ma in carriera. Il 30enne diventa il primo pilota con le attuali auto ad ottenere tre vittorie in successione beffando in volata il compagno di squadra Denny Hamlin.

Con l’incognita dell’utilizzo delle gomme morbide, protagoniste insieme alla tradizionale mescola Goodyear per la prima volta in quel di Avondale, William Byron ha gestito con facilità la prima Stage con la propria Chevrolet Camaro #24 Hendrick Motorsports. Il vincitore della Daytona 500 dello scorso febbraio ha condotto le danze approfittando di una sanzione per Joey Logano (Team Penske Ford #22) in seguito ad un errore in fase di restart.

Byron ha ottenuto la Stage 1 precedendo Tyler Reddick (23XI Racing Toyota #45) e Ryan Preece (RFK Racing Ford #60), abile a scalare la graduatoria con le gomme soft. L’americano è stato l’unico con questa strategia nella prima parte della corsa, una scelta in parte copiata da alcuni protagonisti nella Stage 2.

Ricordiamo la chance di avere due treni soft per l’intera competizione a disposizione. La soluzione ha debuttato con successo al North Wilkesboro Speedway lo scorso maggio in occasione dell’All-Star Race prima di essere impiegata nel catino di Richmond.

Christopher Bell (Joe Gibbs Racing Toyota #20) ha provato a prendere in mano la corsa, il 30enne si è messo alla caccia dell’ipotetica terza affermazione consecutiva dopo i risultati di Atlanta e Circuit of The Americas. Il nativo di Norman ha ottenuto la Stage 2 respingendo il recupero con gomme soft del tre volte campione Logano.

Tutto è cambiato a 45 giri dalla fine in seguito ad un incidente in curva 1-2 da parte della Toyota Camry #23 23XI Racing di Bubba Wallace. Tutti si sono fermati ai box per l’ipotetica ultima sosta della giornata, Bell ha gestito la ripartenza davanti alla Toyota #11 Joe Gibbs Racing di Denny Hamlin. Sfortuna, invece, per Byron, fermo ai box poco prima della bandiera gialla per l’impatto dell’auto #23.

Ogni ipotetico allungo da parte di Bell è stato annullato a 7 giri dalla fine in seguito ad un problema tecnico per Ty Gibbs, compagno del #20 dello schieramento nipote del titolare del team Joe Gibbs. Continuano le difficoltà per il 22enne nativo di Charlotte, ex campione della NASCAR Xfinity Series.

Gli ultimi due giri sono stati monopolizzati dalle due Toyota di Joe Gibbs Racing: la #20 di Bell e la #11 di Hamlin. Il veterano tre volte vincitore della Daytona 500 ha tentato in ogni modo di impensierire il rivale fino alla bandiera a scacchi, la missione non è riuscita per soli 49 millesimi di secondo.

Bell, a segno anche dodici mesi fa in Arizona, il primo pilota dal 2018 ad oggi ad ottenere tre gioie nelle prime quattro corse della regular season. Hamlin si è dovuto accontentare della seconda piazza precedendo Kyle Larson (Hendrick Motorsports Chevrolet #5), Josh Berry (Wood Brothers Racing Ford #21), Chris Buescher (RFK Racing Ford #17) e William Byron.

Settimana prossima la prima delle due corse previste nel 2025 al Las Vegas Motor Speedway

CLASSIFICA FINALE NASCAR PHOENIX

20 RUN Christopher Bell Tyt 312 28.113 128.055 27.492 130.947 5

11 RUN Denny Hamlin Tyt 312 0.049 0.049 28.217 127.583 27.466 131.071 6

5 RUN Kyle Larson Chv 312 0.097 0.048 28.122 128.014 27.677 130.072 6

21 RUN Josh Berry Frd 312 0.308 0.211 28.171 127.791 27.577 130.544 6

17 RUN Chris Buescher Frd 312 0.569 0.261 28.269 127.348 27.721 129.865 6

24 RUN William Byron Chv 312 0.656 0.087 28.319 127.123 27.611 130.383 6

48 RUN Alex Bowman Chv 312 0.952 0.296 28.383 126.836 27.769 129.641 7

8 RUN Kyle Busch Chv 312 1.101 0.149 28.483 126.391 27.638 130.255 6

38 RUN Zane Smith Frd 312 1.288 0.187 28.554 126.077 28.050 128.342 6

9 RUN Chase Elliott Chv 312 1.378 0.090 28.537 126.152 28.031 128.429 6

1 RUN Ross Chastain Chv 312 1.628 0.250 28.700 125.436 27.914 128.968 9

3 RUN Austin Dillon Chv 312 1.814 0.186 28.556 126.068 27.993 128.604 6

22 RUN Joey Logano Frd 312 2.017 0.203 28.789 125.048 27.335 131.699 8

42 RUN John Hunter Nemechek Tyt 312 2.129 0.112 28.930 124.438 27.967 128.723 5

60 RUN Ryan Preece Frd 312 2.565 0.436 29.107 123.682 27.871 129.167 8

10 RUN Ty Dillon Chv 312 2.631 0.066 29.110 123.669 28.204 127.641 7