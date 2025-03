Nadia Battocletti torna in gara: nuova avventura nel cross dopo il record italiano in sala

Nadia Battocletti si appresta a fare il proprio ritorno in gara, dopo che lo scorso 13 febbraio aveva firmato il nuovo record italiano dei 3000 metri indoor (8:30.82 a Lievin) in occasione della sua unica uscita stagionale in una gara al coperto. La vice campionessa olimpica dei 10.000 metri ha infatti deciso di partecipare ai Campionati Italiani di Cross, che si disputeranno domenica 16 marzo a Cassino (in provincia di Frosinone). Sarà l’occasione per lanciarsi verso la stagione all’aperto che culminerà con i Mondiali.

La fuoriclasse trentina si cimenterà così in un nuovo evento di corsa campestre, dopo essersi laureata Campionessa d’Europa prima di Natale e avere dettato legge al Campaccio nel giorno dell’Epifania, riportando il tricolore sul gradino più alto del podio dopo trentuno anni. La 24enne, che si è poi imposta anche al Cross di Alà dei Sardi prima della prestazione da primato offerta in sala in Francia, andrà a caccia del quinto titolo assoluto di fila in questa specialità.

Nadia Battocletti si impose lo scorso anno sempre sui pratoni del Campus Folcara nella località laziale, dove tra l’altro si impose dodici mesi fa. L’azzurra sarà naturalmente la grande favorita sugli otto chilometri, dove vedremo all’opera anche Valentina Gemetto e Nicole Reina. Nel settore maschile, invece, il favorito è Pasquale Selvarolo, ma la sua presenza sui 10 km è ancora in dubbio a causa di un problema influenzale. Nella lista di partenza figurano anche Luca Alfieri, Enrico Vecchi, Marco Fontana Granotto.