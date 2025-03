MXGP, Gajser domina anche gara-2 a Cozar e allunga nel Mondiale. Primo podio di Bonacorsi!

Tim Gajser completa l’opera e fa en plein nel Gran Premio di Castilla-La Mancha 2025, secondo round stagionale del Mondiale Motocross nella classe MXGP. Dopo essersi imposto nella Qualifying Race ed in gara-1, il formidabile sloveno della Honda ha dominato anche la seconda manche domenicale sulla pista di Cozar vincendo così per dispersione il GP odierno in terra iberica.

Il cinque volte campione iridato ha fatto il vuoto in gara-2, rifilando distacchi abissali agli avversari e prendendo già un margine interessante nel Mondiale con la prospettiva di allungare ulteriormente nelle prossime tappe. Miglior risultato della carriera per Andrea Bonacorsi, che ha agguantato uno splendido secondo posto con la Fantic centrando il suo primo podio in MXGP.

Il bergamasco classe 2003, dopo l’ottava piazza della prima manche, ha ottenuto anche una preziosa terza posizione overall nel GP castigliano alle spalle del compagno di squadra olandese Glenn Coldenhoff, più costante oggi con un quarto posto in gara-1 ed un terzo in gara-2. Italia in zona punti anche con Mattia Guadagnini, 9° sulla Ducati al termine di un weekend meno brillante rispetto al debutto in Argentina.

Grazie alla tripletta in Spagna, Gajser diventa il nuovo leader della classifica generale con un vantaggio di 20 punti su Febvre, 21 su Renaux, 29 su Coldenhoff, 51 su Coenen e 52 su Bonacorsi, mentre Guadagnini scende in decima piazza a -56 dalla vetta.

ORDINE D’ARRIVO GARA-2 GP CASTILLA LA MANCHA MXGP 2025

1 243 GAJSER, Tim SLO AMZS Honda HRC Honda 36:55.702 0.000 35.095 25

2 132 BONACORSI, Andrea ITA FMI Fantic Factory Racing MXGPFantic 37:34.662 38.960 34.489 22

3 259 COLDENHOFF, Glenn NED KNMV Fantic Factory Racing MXGPFantic 37:48.341 52.639 34.281 20

4 189 BOGERS, Brian NED KNMV Fantic Factory Racing MXGPFantic 38:17.439 1:21.737 33.846 18

5 3 FEBVRE, Romain FRA FFM Kawasaki Racing Team MXGPKawasaki 38:24.078 1:28.376 33.749 16

6 41 JONASS, Pauls LAT LAMSF Kawasaki Racing Team MXGPKawasaki 38:30.338 1:34.636 33.657 15

7 517 GIFTING, Isak SWE SVEMO JK Racing Yamaha Yamaha 38:37.594 1:41.892 33.552 14

8 96 COENEN, Lucas BEL FMB Red Bull KTM Factory RacingKTM 38:40.029 1:44.327 33.517 13

9 101 GUADAGNINI, Mattia ITA FMI Aruba.it – Ducati Factory MX Team Ducati 38:45.362 1:49.660 33.440 12

10 24 HORGMO, Kevin NOR FFM TEAM Honda Motoblouz SR Motul Honda 38:56.700 2:00.998 33.278 11

11 959 RENAUX, Maxime FRA FFM Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team Yamaha 39:37.551 2:41.849 32.706 10

12 70 FERNANDEZ, Ruben ESP RFME Honda HRC Honda 39:49.616 2:53.914 32.541 9

13 919 WATSON, Ben GBR ACU MRT Racing Team Beta Beta 39:54.829 2:59.127 32.470 8

14 91 SEEWER, Jeremy SUI SWISSMOTOAruba.it – Ducati Factory MX Team Ducati 37:09.419 -1 Lap 31.972 7

15 326 GILBERT, Josh GBR ACU Honda 37:13.048 3.629 31.920 6

16 226 KOCH, Tom GER DMSB MRT Racing Team Beta Beta 37:22.536 13.117 31.785 5

17 253 PANCAR, Jan SLO AMZS TEM JP253 KTM Racing TeamKTM 37:32.003 22.584 31.652 4

18 811 STERRY, Adam GBR ACU Chambers KTM Racing KTM 38:20.709 1:11.290 30.982 3

19 87 BRUMANN, Kevin SUI SWISSMOTOMX-Handel Husqvarna RacingHusqvarna 40:18.788 3:09.369 29.469 2

20 17 TOENDEL, Cornelius NOR NMF JWR Honda Racing Honda 37:11.521 -2 Laps 29.038 1

21 991 SCHEU, Mark GER DMSB SixtySeven Racing-Team Husqvarna 38:18.168 1:06.647 28.196 0

22 10 VLAANDEREN, Calvin NED KNMV Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team Yamaha 29:17.087 -4 Laps 29.503 0

23 39 VAN DE MOOSDIJK, Roan NED KNMV KTM Kosak Team KTM 24:39.491 -5 Laps 30.659 0

24 505 LÜNING, Arvid SWE SVEMO SixtySeven Racing-Team Husqvarna 32:48.929 8:09.438 23.038 0

25 211 BODEGA GOMEZ, Lucas ESP RFME KTM 39:02.241 -6 Laps 16.599 0

26 292 VALENTIN, Ander ESP RFME Yamaha 37:46.662 -10 Laps 5.718 0

27 93 GEERTS, Jago BEL FMB Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team Yamaha 9:08.213 -11 Laps 11.820 0

28 131 NICKEL, Cato GER DMSB Bauerschmidt Husqvarna Husqvarna 4:45.161 -12 Laps 0.000 0