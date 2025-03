MotoGP, Marco Bezzecchi: “Una Sprint Race non semplice, continuo a conoscere la moto”

Arriva una top10 per Marco Bezzecchi al termine della Sprint Race del Gran Premio delle Americhe, terzo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Sullo splendido scenario del tracciato denominato COTA – Circuit of the Americas il pilota del team Aprilia ha sgomitato a centro gruppo, salvo poi concludere in decima posizione.

Il successo della gara su distanza ridotta è andato a Marc Marquez con 795 millesimi sul fratello Alex, mentre è terzo Pecco Bagnaia a 1.9. Quarta posizione per Fabio Di Giannantonio a 8.5, quinta per Franco Morbidelli a 9.6, mentre è sesto Fabio Quartararo a 10.6. Settima posizione per Pedro Acosta a 12.0, ottava per Luca Marini a 13.5, quindi nono Ai Ogura a 13.7, mentre completa la top10 proprio Marco Bezzecchi a 14.5.

Al termine della gara su distanza ridotta il pilota del team Aprilia ha raccontato le sue sensazioni: “Oggi abbiamo pagato la giornata storta di ieri, la Q1 è sempre molto complicata, sono rimasto fuori dalla Q2 per soli 80 millesimi e questo ha condizionato la gara Sprint, e credo che condizionerà anche la gara di domani. Ad ogni modo oggi siamo riusciti a migliorare la moto rispetto al venerdì. La moto funziona come ha sempre funzionato, possiede tanti punti forti ma pecca un po’ di stabilità e su questa pista dove questo fattore è molto importante, non è facile, specialmente nella prima e nell’ultima parte del tracciato, le parti un po’ più miste diciamo”.

“L’anno scorso secondo me Vinales aveva fatto la differenza più dell’Aprilia in sè – prosegue – La moto è competitiva per fare delle belle gare ma al momento realisticamente non possiamo fare quel tipo di gara. Non so bene cosa aspettarmi per la gara lunga di domani perchè siamo stati costretti a provare poco in tal senso durante il week-end”.

