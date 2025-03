Quando la prossima gara di MotoGP? GP Austin 2025: programma, orari, tv, streaming

Dopo aver salutato il Sud America in concomitanza del Gran Premio di Argentina, sul tracciato di Termas de Rio Hondo, è già tempo di pensare ai prossimi appuntamenti del Motomondiale. Dopo una settimana di pausa, infatti, saremo pronti a vivere il terzo appuntamento del Mondiale 2025: stiamo parlando del Gran Premio delle Americhe.

Tra venerdì 28 e domenica 30 marzo, quindi, ci attende la tappa n° 3 del campionato. Si gareggerà sullo splendido scenario del COTA – Circuit of the Americas di Austin (Texas, Stati Uniti) e ci attende un appuntamento già di estrema importanza per quanto riguarda l’intera annata. Dopo le prime due uscite, infatti, ci siamo fatti un quadro della situazione per quel che riguarda le tre classi. Arriveranno conferme o smentite nella gara texana?

La classe regina, come sempre, prenderà il palcoscenico nel weekend statunitense. Si inizierà alle ore 16.45 italiane di venerdì 28 marzo con i 45 minuti delle prove libere 1, quindi a partire dalle ore 21.00 scatteranno le pre-qualifiche (60 minuti) che decideranno la top10 che eviterà la Q1 di sabato 29 marzo alle ore 16.50. Alle ore 21.00, poi, toccherà alla Sprint Race, al medesimo orario della gara domenicale.

Come seguire l’evento in tv? Il fine settimana del Gran Premio delle Americhe sarà trasmesso in diretta esclusiva da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport MotoGP (208) che proporrà ogni turno o sessione e Sky Sport 1 (201) sul quale saranno visibili i momenti clou del weekend texano. Su TV8 (canale 125 di Sky e 8 del digitale terrestre) in chiaro e in diretta si potranno seguire le qualifiche delle tre classi e la Sprint Race, mentre le gare saranno in differita. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta dell’evento per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo del Motomondiale!

PROGRAMMA GP AMERICHE 2025 MOTOMONDIALE (orari italiani)

Venerdì 28 marzo

Ore 15.00-15.35 Prove libere 1 Moto3

Ore 15.50-16.30 Prove libere 1 Moto2

Ore 16.45-17.30 Prove libere 1 MotoGP

Ore 19.15-19.50 Pre-qualifiche Moto3

Ore 20.05-20.45 Pre-qualifiche Moto2

Ore 21.00-22.00 Pre-qualifiche MotoGP

Sabato 29 marzo

Ore 14.40-15.10 Prove libere 2 Moto3

Ore 15.25-15.55 Prove libere 2 Moto2

Ore 16.10-16.40 Prove libere 2 MotoGP

Ore 16.50-17.05 Qualifiche 1 MotoGP

Ore 17.15-17.30 Qualifiche 2 MotoGP

Ore 18.50-19.05 Qualifiche 1 Moto3

Ore 19.15-19.30 Qualifiche 2 Moto3

Ore 19.45-20.00 Qualifiche 1 Moto2

Ore 20.10-20.25 Qualifiche 2 Moto2

Ore 21.00 Sprint Race MotoGP (10 giri)

Domenica 30 marzo

Ore 16.40-16.50 Warm-up MotoGP

Ore 18.00 Gara Moto3 (14 giri)

Ore 19.15 Gara Moto2 (16 giri)

Ore 21.00 Gara MotoGP (20 giri)