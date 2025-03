Davide Tardozzi parla chiaro: “Marc Marquez aveva due o tre decimi nel taschino. Bagnaia? Poco feeling dai test”

Quattro Ducati ai primi quattro posti, prima vittoria in Rosso di Marc Marquez e podio di Francesco Bagnaia. Il GP della Thailandia, primo appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP, è stato un trionfo per la Ducati e la leadership del marchio, almeno per il momento, non sembra in discussione.

Davide Tardozzi, però, nelle vesti di Team Manager della squadra ufficiale di Borgo Panigale si troverà nella non semplice gestione di due “galli nello stesso pollaio”, ovvero Marc e Pecco. Lo si era capito fin dai test pre-season che a Buriram Marquez ne avesse di più, mentre il piemontese non era in grado di portare al limite la moto come il suo team-mate. Non si è nascosto dietro un dito Tardozzi, chiarendo vari aspetti ai microfoni di GpOne.com.

“Non me ne vogliano gli altri, ma Marc aveva quei due o tre decimi in più degli altri. Cosa che ad esempio Pecco ha avuto in altre situazioni lo scorso anno. Siamo solo all’inizio del campionato“, il pensiero del manager italiano. E sui problemi di Bagnaia ha rivelato: “Penso che abbia avuto qualche problemino negli ultimi test, che non l’ha fatto arrivare preparatissimo a questa gara, anche se il risultato oggi è stato decisamente buono. Io penso che Pecco dobbiamo aiutarlo a colmare quel piccolo gap che c’è per poter avere quella fiducia che aveva fino alla stagione passata“.

Tardozzi ha poi aggiunto alla testata un altro aspetto importante, relativamente ai competitors di Ducati: “Aprilia con il ritorno del campione del mondo in carica sarà molto pericolosa. Gli altri hann avuto tutti gli aiuti possibili e immaginabili dal regolamento. Ci sono stati dei passi in avanti da parte loro. Noi manteniamo la competitività su certe piste, vediamo altrove“.