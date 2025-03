MotoGP, Fabio Di Giannantonio: “Grande lavoro svolto, daremo fastidio a Marquez”

Sono da poco terminate le qualifiche del Gran Premio delle Americhe. Sul circuito di Austin, Marc Marquez ha dimostrato tutta la sua forza e ha conquistato la pole-position con il crono di 2.01.088. Seconda posizione per un sorprendente Fabio Di Giannantonio (VR46 Racing Team) con un distacco di 0.101.

Terzo posto per lo spagnolo Alex Marquez che, con la sua Ducati del Team Gresini, scatterà in seconda fila. Quarta posizione per il suo connazionale Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Team) con un distacco di 0.416 dalla prima posizione. Quinto posto per un ottimo Franco Morbidelli (VR46 Racing Team) che è riuscito ad anticipare un Francesco Bagnaia in netta difficoltà.

Fabio Di Giannantonio si dimostra contento ai microfoni di Sky Sport: “Oggi è stata una super giornata, penso che abbiamo fatto un lavoro incredibile, l’obiettivo era quello di stare in prima fila e lo abbiamo raggiunto. Abbiamo fatto un giro incredibile, sappiamo che in questa pista Marc Marquez ha qualcosa in più ed era importante stargli vicino per dargli un po’ di fastidio. È l’obiettivo di questo pomeriggio”.

“Anche domani dovrò cercare di stargli vicino il più possibile per imparare e forzarlo un po’. Penso che abbiamo fatto un ottimo lavoro ed un ottimo giro. Non avevo capito che la giuria mi aveva restituito il tempo, sarei stato molto arrabbiato se me lo avessero tolto. Per la gara Sprint di questa sera non ho particolari piani ma sarò ultra-offensivo”, ha poi concluso il centauro italiano.