MotoGP, Fabio Di Giannantonio: “Giornata ottima, sto meglio anche fisicamente”

Cala il sipario sul venerdì argentino con la conclusione delle pre-qualifiche, andate in scena sul circuito di Termas de Rio Hondo. I primi dieci piloti hanno ottenuto direttamente l’accesso in Q2 per la qualifica di sabato. Nessuna sorpresa in testa con il solito Marc Marquez che firma il primo posto con il tempo di 1.37.295. Lo spagnolo, in sella alla sua Ducati ufficiale, ha anticipato un sorprendente Fabio Di Giannantonio (VR 46 Racing Team Ducati) che ha chiuso secondo con un ritardo di 135 millesimi.

Terzo posto per Alex Marquez (Gresini Racing MotoGP Ducati) che ha ottenuto l’accesso in Q2 con il crono di 1.37.496. Fortunato Pecco Bagnaia che è caduto mentre percorreva curva 2 ma, in virtù del tempo fatto segnare nei giri precedenti, è comunque riuscito ad ottenere il pass per il Q2 concludendo le pre-qualifiche in decima posizione.

La sorpresa di giornata, Fabio Di Giannantonio ai microfoni di Sky Sport MotoGP ha dichiarato: “Sono molto contento, è stata una giornata ottima per noi. Ho sempre fatto fatica in MotoGP ma oggi siamo andati veramente forte. Lavoro con questo team da solo due giorni, non conosco tutte le persone della squadra ma è bellissimo lavorare insieme, stiamo migliorando tanto e la moto ha un potenziale incredibile. Nell’ultima ran mi sono divertito, avevo un solo momento per spingere e l’ho sfruttato con un giro pulito”.

“Sto meglio fisicamente, ho avuto l’opportunità di lavorare un po’ a casa e fare allenamento; non sono al 100%, farò fatica nella gara lunga a livello fisico, non mi mancano le gambe ma la forza sulla spalla. Con il dolore va meglio, oggi sono riuscito a girare senza antidolorifici nel pomeriggio ma mi manca un po’di forza”. Ha poi concluso: “Sono molto affezionato alla squadra dell’anno scorso perché abbiamo svolto un ottimo lavoro, con il nuovo team ci stiamo conoscendo e la pensiamo allo stesso modo”.