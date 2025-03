Moto3, Matteo Bertelle fa il bis! Pole anche nel GP di Argentina davanti a Piqueras. 7° Rossi

Matteo Bertelle non si ferma più! Il pilota nativo di Monselice, infatti, ha conquistato la pole position anche del Gran Premio di Argentina, secondo appuntamento del Mondiale Moto3 2025, facendo il bis dopo la partenza al palo centrata anche nella gara d’esordio di Buriram. Sulla pista di Termas de Rio Hondo Matteo Bertelle (KTM MTA) ha piazzato la pole position in 1:46.034 stampando il nuovo record della pista, rifilando 232 millesimi allo spagnolo Angel Piqueras (Honda Leopard), mentre completa la prima fila il giapponese Ryusei Yamanaka (KTM MT) a 296 millesimi.

Quarta posizione per lo spagnolo David Almansa (Honda Leopard) a 329 millesimi dalla vetta, quinta per lo spagnolo Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo) a 611, mentre è sesto il suo connazionale José Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo) a 628. Settima posizione per Riccardo Rossi (Honda Snipers) a 697, quindi ottava per l’australiano Joel Kelso (KTM MTA) a 857, mentre è nono l’argentino Valentin Perrone (Red Bull KTM Tech3) a 862 con lo spagnolo Joel Esteban (CF Moto Aspar) che chiude la top10 a 868.

Gli altri italiani: 11a posizione per Dennis Foggia (CFMoto Aspar) a 939 millesimi da Bertelle, quindi Stefano Nepa (Honda SIC58) è 15° a 1.524 con Nicola Carraro (Honda Snipers) 17° a 1.789. Non va oltre la 22a posizione Luca Lunetta (Honda SIC58), mentre è 23° Guido Pini (KTM IntactGP) ultimo dei nostri.

A questo punto la classe più leggera si rimbocca le maniche in vista della gara di domani che prenderà il via alle ore 16.00 italiane (le ore 1200 locali) per 18 giri da vivere tutti d’un fiato.